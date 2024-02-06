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Silk and Cashmere, profesyonel yönetim dönemine adım atıyor

Silk and Cashmere, yönetim yapısında değişikliğe gitti. Zamanpur ailesinin 32 yıllık liderliğinin ardından Ferhat Zamanpur, genel müdürlük koltuğunu Kutay Özbek’e devrediyor.

06 Şubat 2024 | 17:54
Son Güncellenme: 06 Şubat 2024 | 17:57
Silk and Cashmere, profesyonel yönetim dönemine adım atıyor

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim perakendecilerinden Silk and Cashmer, yeni görev değişimiyle beraber profesyonel yönetim dönemine geçti. Şirketin yönetimi Kutay Özbek’e devredildi. Ferhat Zamanpur, yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerini sürdürecek. Yasemin Zamanpur ise CMO görevini üstlenecek. 

Şirketten konuya ilişkin açıklamada şunlara ifadelere yer verildi: 

"Silk and Cashmer, yönetim yapımızda heyecan verici bir dönüşüm sürecini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Zamanpur ailesinin 32 yıllık liderliğinin ardından, Ferhat Zamanpur’un Genel Müdür rolünü Sayın Kutay Özbek’e devir etmesi ile şirketimiz profesyonel yönetim dönemine geçmektedir.

Kurumsal, sürdürülebilir ve stratejik ilerleme kararlılığımızı güvence altına alan bu olgunlaşmanın zamanlaması içinde bulunduğumuz yatırım süreci için de çok değerlidir.

Ferhat Zamanpur, hem yönetim kurulu üyeliğine devam edecek, hem de danışman olarak değerli rehberliğini sağlayacaktır.

Yasemin Zamanpur, CMO görevini üstlenecek ve markamızın gelecekteki başarılarında önemli rol oynamaya devam edecektir.

Genel Müdür pozisyonuna atanan Kutay Özbek de geçtiğimiz bir yıl boyunca başarıyla yönettiği Genel Müdür Yardımcısı rolü sayesinde yeni görevine fazlasıyla hazırlıklı olarak başlamaktadır.

Yenilenmiş bir ruhla, önümüzdeki fırsatları tutkuyla kucaklamaya, zorlukları da azimle karşılamayı dört gözle bekliyoruz." 

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