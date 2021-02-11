Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, KOBİ’lere yönelik hizmetlerine bir yenisini ekleyerek ‘e-ihracat faturası’ özelliğini yurt dışına mal satan firmaların hizmetine sundu. İhracatta gümrüğe giren malların faturasının Paraşüt üzerinden kolayca düzenlenmesini ve kesilmesini sağlayan özellik, e-ihracat faturasının resmileştirilmesine de olanak tanıyor. Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, ihracat yapan firmalara destek olmak üzere attıkları adımlara yıl boyunca devam edeceklerini dile getirdi.

KOBİ’lerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmelerini sağlayan Paraşüt, ihracat yapan firmalar için ‘e-ihracat faturası’ özelliğini geliştirdi. Uygulama, ihracatta gümrüğe giren malların faturasının Paraşüt üzerinden oluşturulmasına ve resmileştirilmesine olanak tanıyor.

Sean X Yu: “İşletmelerin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz”

İşletmelerin pandemi sürecinde yeni pazarlara yönelmesiyle birlikte ihracata olan ilginin arttığını söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılında ihracat yapan firma sayısı 87 bin 400. Bu firmalardan 18 bin 123’ü ilk kez geçen yıl ihracat yaptı. Biz de Paraşüt olarak, ihracat yapan işletmelere destek olma hedefiyle yenilikçi bir özelliği devreye aldık. Artık belli bir miktarın üzerinde ihracat yapan ve bu nedenle malları gümrüğe giren ihracatçı firmalar, e-ihracat faturalarını Paraşüt üzerinden kesebilecek. Gelişimin sürekliliğine olan inancımızla 30 bini aşkın kullanıcımıza ön muhasebe hizmeti sunmanın ötesine geçerek, yıl boyunca yenilikçi çözümlerimizi devreye almaya ve onların dijital dönüşümlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Fatura bilgileri Paraşüt üzerinden düzenleniyor

Paraşüt üzerinden ihracat faturası oluşturabilen firmalar, ürün ihraç ettikleri ülkenin ve şehrin bilgisini faturaya ekleyebiliyor. Excel ile içe aktarma özelliği sayesinde tek tek fatura girişi veya uygulamada, bilgisayardan Paraşüt’e aktarım yapabilen kullanıcılar, e-ihracat faturasına ekleyeceği bilgileri de düzenleyebiliyor. Uygulama içerisinde oluşturulan fatura ayrıca, teyit amacıyla müşteriyle paylaşılabiliyor.

Paraşüt’ün e-fatura mükellefi kullanıcıları, e-ihracat faturası özelliğini direkt olarak kullanabiliyor. E-ihracat faturasını resmileştirmek isteyen firmaların ise Paraşüt üzerinden oluşturdukları ihracat faturası kaydını Ticaret Bakanlığı’na göndermeleri yeterli oluyor. E-fatura kullanıcısı firmalar herhangi bir ek işlem yapmadan e-ihracat faturası gönderebilirken diğer firmaların özellikten yararlanabilmeleri için e-faturaya geçişlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.