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Sinoz’a İtalya’da büyük ilgi

21-23 Mart tarihleri arasında İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen, kozmetik endüstrisinde dünyanın en prestijli fuarı olarak gösterilen Cosmoprof Worldwide Bologna’da Sinoz Kozmetik de yerini aldı.

25 Mart 2024 | 19:29
Sinoz’a İtalya’da büyük ilgi

1967 yılından bugüne İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen; cilt bakımı, kozmetik, parfümeri, estetik ve kuaförlük gibi bir çok alanı kapsayan fuara her yıl katılım gösteren Sinoz Kozmetik, bu yıl da yeni ürünleri ile fuarda boy gösterdi. 

50 yıldan fazla deneyime sahip ve güzellik endüstrisine yön veren, her marka için önemli bir referans olan Cosmoprof Bologna Fuarı’nda sektörün önemli oyuncularından biri olan Sinoz Kozmetik’in özel tasarımlı standı büyük ilgi gördü. Son yıllarda ihracata ağırlık verdiklerini belirten Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci “bir Türk markası olarak, dünyaca ünlü fuarlarda yer almak ve bir çok ülkeden ilgi görmek çok gurur verici. Sinoz olarak ihracata önem veriyor ve Türk ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

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