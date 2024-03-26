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Şişecam'dan geri alım açıklaması

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 26 Mart 2024'te KAP'a yapılan bildirimde pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verdi.

26 Mart 2024 | 19:45
Şişecam'dan geri alım açıklaması

Şişecam'dan bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 26 Mart 2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 26 Mart 2024 tarihinde 45,98 TL- 46,16 TL fiyat aralığından (ortalama 46,08 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 58.928.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,92).

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  • SRVGY 277,25 -9,98% DETAY
  • SODSN 250,25 -9,98% DETAY
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