Şişecam "Plant Of Future" platformunu tanıttı

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuyla kurulan Plant of the Future platformunu Glasstec 2024 Fuarı'nda tanıttı. Bu platform, sektörde 90 yıla yakın geçmişe sahip Şişecam’ın bilgi birikimi ve uzmanlığını tedarikçi ve teknoloji sağlayıcılarının yetkinlikleriyle bir araya getirerek sektörde iş birliği ve inovasyonu teşvik edecek. Çağrı bazlı açık inovasyon modeliyle çalışacak olan Plant of the Future, yenilikçi fikirlerden somut çözümler üreterek sektöre değer katmayı amaçlıyor.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Plant of the Future platformu hakkında şunları söyledi: “Sektörümüzde yenilikçi çözümler sunan pek çok tedarikçi bulunuyor. Yaklaşık 60 fırınıyla camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global oyuncu olarak, geleceğin çözümlerini hayal etmek, tasarlamak, keşfetmek, geliştirmek ve uygulamak için iş ortaklarımızla birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hızla değişen dünyamızda, geleneksel/konvansiyonel yöntemlerle çalışan endüstrilerin bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Plant of the Future sadece Şişecam’ın üretim operasyonlarını ve süreçlerini dönüştürmekle kalmayacak; aynı zamanda sektörü ileriye taşımak için önemli fırsatlar da sunacak. İş ortaklarımızın da katkılarıyla yakın gelecekte bir hizmet modeline de dönüşebilecek bu girişim ile geleceğe hazır bir sektör inşa etmeyi hedefliyoruz. Operasyonel mükemmellik, optimizasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru ilerlememizi destekleyecek olan bu platform pratik, iyi tasarlanmış ve yenilikçi çözümler üretecek. Bu yolla birlikte hayal ettiğimiz, birlikte tasarladığımız, birlikte uyguladığımız ve birlikte işlettiğimiz ekosistemimizle birlikte büyüyerek tüm paydaşlarımız için kolektif gelişimi sağlayacağız. Yarının ihtiyaçlarını bugünden öngörmek zorundayız, bu yüzden cam endüstrisinin geleceğini bugünden inşa etmeye kararlıyız. Tüm iş ortaklarımızı, bu büyük dönüşümde bizimle birlikte yer almaya davet ediyorum; çünkü gelişimin anahtarı kuracağımız iş birliklerinde saklı.”

Plant of the Future platformu, başlangıçta cam ambalaj ve düz cam üretim operasyonları ve süreçlerine odaklanacak. Şişecam, belirlenen odak alanlarında sunulan geliştirme projelerini uygun kapasite boşluğu yaratabileceği tesislerinde test edecek ve başarılı sonuçlar sunan çözümleri hızla tüm üretim ağına yaygınlaştıracak. Plant of the Future platformunda ortaya çıkan projeler sadece Şişecam’ın üretim operasyonlarını ve süreçlerini değil, cam endüstrisinin tüm paydaşlarının gelişiminin önünü açacak. Şişecam, bu bilgi birikimini “hizmet modeli” olarak geliştirmeyi ve ardından başta dünyada ilk 3 üretici arasında yer aldığı soda külü endüstrisi olmak üzere, portföyündeki diğer sektörlere de yaymayı hedefliyor.