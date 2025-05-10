Arda Yalı, tesisin 2026'nın son çeyreğinde tam kapasite seri imalata geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Temmuzda tesisin yapımı için ilk kazmayı vuracağız. 2026'nın da son çeyreğinde artık oradan ürün alır hale gelmeye başlayacağız. Sivas'ı seçme nedenimiz ise bu tesisin ciddi su tüketimine ihtiyaç duyması oldu. Ayrıca tesis için 220 dönüm arsa ihtiyacı var. Sivas, üniversitesi olan bir şehir. Üniversite, bize öğrenci, belli bir süre sonra da çalışan verebilecek. Büyük şehirlerde sanayi çok geliştiği için artık mavi yaka insan gücü bulmak eskisi kadar kolay değil. Sivas'taki tesis şehre çok yakın. Şehir, üniversiteye çok yakın bir lokasyonda organize sanayisini oluşturmuş. HIT-30 öncesi, Sivas cazibe bölgesi ilan edilmişti. Cazibe teşviklerinden yararlanmanın önü açılmıştı. HIT-30 sonrası, bu program daha avantajlı olduğu HIT 30'u tercih ettik."

Yalı, Türkiye'nin güneş panelinde hücre üretiminin henüz yeni olduğunu ve 1,5 gigavat seviyesinde olduğunu anlattı.