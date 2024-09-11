Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi

Şok Marketlerden'den de bilançoya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ŞOK Marketler'in yılın ilk yarısında cirosunu 84,4 milyar liraya yükseltirken, 200 yeni mağaza açılışıyla toplam mağaza sayısının yılın ilk 6 ayı sonunda 10 bin 925'e ulaştığı belirtildi. Açıklamaya göre şirket, 2 binden fazla kişiye yeni iş olanağı sağlayarak 49 bin kişiyi aşan istihdama ulaştı.

ŞOK MARKETLER CEO'SUNDAN DEĞERLENDİRME

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Market'in 2024'ün ilk yarısındaki performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ŞOK Marketler olarak müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefleri doğrultusunda büyümelerini sürdürdüklerini belirtti. Demirel, şunları kaydetti: "Ülkemizin 81 ilinde temel ürünlerde sürekli ucuzluk sağlayarak kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizin istihdamını en çok artıran şirketleri arasında yer aldık. Bu senenin ilk yarısı itibarıyla da yeni istihdam oluşturma konusundaki kararlılığımızla ülkemize katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."

2024 YILI BEKLENTİLERİ

Öte yandan dün şirketten KAP'a yapılan bildirimde geleceğe dair beklentiler paylaşıldı. Açıklama şöyle:

10 Eylül 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2024 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir

2024 Yılına İlişkin Beklentiler (TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil)

• Konsolide satış büyüme hedefi (2023'e göre): 5% (+/- 2,5%)

• FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 0,5% (+/- 0,5%)

• Yatırım Harcamaları: Cironun %2,5 – 3,0'ü

2024 Yılına İlişkin Beklentiler (TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç)

• Konsolide satış büyüme hedefi (2023'e göre): 65% (+/- 5%)

• FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 4,0% (+/- 0,5%)

• Yatırım Harcamaları: Cironun %2,5 – 3,0'ü

