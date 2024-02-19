Sovos Türkiye’den globale üst düzey atama

Teknoloji alanında, farklı liderlik rollerinde 25 yılı aşkın deneyimi bulunan Elçim Sirek; Sovos Türkiye Ülke Müdürlüğü görevinin ardından, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Asya) Bölgesinden Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı oldu. Sirek, globaldeki bu yeni sorumluluğu ile 70’ten fazla ülkede, her büyüklükteki işletme için vergi teknolojileri çözümleri sunan Sovos’un bölgedeki faaliyetlerinde önemli bir rol oynayacak.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olan Sirek, Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Aksa şirketinde başladı ve ardından OMV Petrol, Telpa, Tech Mahindra, Gartner’da çalıştı. EMEA bölgesinde güçlü müşteri ilişkileri kurma konusunda uzun ve sürekli bir geçmişe sahip olan Sirek, Sovos'a katılmadan önce Oracle'ın dijital kurumsal uygulamalar grubunda ülke ve bölge liderliklerini üstlendi.

Ülke Müdürü olarak 2021 yılında Sovos Türkiye’de çalışmaya başlayan Elçim Sirek, ekibiyle birlikte, Türkiye’de verginin dijitalleşmesiyle doğan yasal yükümlülükleri şirketler için kolaylaştıran pek çok çözüme imza attı. Yeni görevini İstanbul’dan yürütecek olan Sirek, Sovos CEO’su Kevin Akeroy’a direkt bağlı olan ve tüm kıtaların yönetimini yürüten Gelirden Sorumlu Başkan Alice Katwan’a raporlayacak.

Sovos Gelirden Sorumlu Başkanı Alice Katwan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Küresel vergi uyumluluğu hizmetlerine olan talep artmaya devam ederken hem mevcut hem de gelecekteki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için deneyimli, yüksek kalibreli liderliğe sahip olmamız çok önemli" dedi. Katwan sözlerini şöyle sürdürdü: "Elçim Sirek, Sovos'ta geçirdiği süre zarfında, sürdürülebilir satış fırsat ve anlaşmaları sağlama geçmişine sahip güçlü bir lider olduğunu kanıtladı. Onu ekibe davet etmekten heyecan duyuyorum."

Sovos EMEA Bölgesinden Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Elçim Sirek ise globaldeki yeni rolü için, “Türkiye, verginin dijital dönüşümündeki öncü ülkelerden biri. Sovos'taki deneyimimin ve kurduğum ilişkilerin müşterilerimize büyük fayda sağlayacağından eminim. EMEA ekibine bir sonraki büyüme aşamamızda liderlik etmekten heyecan duyuyorum” diye konuştu. Vergi makamlarının çok uluslu işletmeler için hem hız hem de ölçek açısından her geçen gün daha fazla veri talebinde bulunduğunu belirten Sirek, "Sovos, vergi uyumluluğunda müşterilerimizin hep bir adım önde olmasını sağlıyor, böylece biz uyumlulukla ilgilenirken onlar da işlerini büyütmeye odaklanabiliyorlar" dedi.