ARA
Bist 100
7452,22
0,76%
Bist 100
Dolar/TL
29,5613
0,3799%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7344
0,1934%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1074
0,0723%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1965,15
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan 9 borçlanma aracı ihracına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

29 Aralık 2023 | 10:42
0
SPK'dan 9 borçlanma aracı ihracına onay

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, Vestel'in 3 milyar liralık, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 2 milyar liralık, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ'nin 1 milyar 580 milyon liralık, Otokoç'un 4 milyar liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 1,9 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 490 milyon lirayla Doruk Faktoring AŞ, 4 milyar 250 milyon dolarla Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, 300 milyon avroyla Türkiye İş Bankası da yer aldı.

Kurul, 4 şemsiye fonu, 5 girişim sermayesi fonu, 1 gayrimenkul yatırım fonu ve 1 yatırım kuruluşunun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ'ye ve Cerean Enerji AŞ'ye, finansal raporlarının belirlenen sürede Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilmemesi nedeniyle 155 bin 567'şer liralık idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kurul, finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1965,15 0,46%
  • ALTIN ONS 2067,64 0,05%
  • BIST 100 7452,22 0,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,5613 0,3799%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7344 0,1934%
  • EURO/USD 1,1074 0,0723%
  • INGILIZ STERLINI 1,27414 0,06715%
  • JAPON YENI 141,574 0,148%
  • KANADA DOLARI 1,32548 0,20109%
  • RUS RUBLESI 90,3285 2,0661%
Günün En Çok Okunanları
Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu, 2024 beklentileri neler?
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Agrotech, Profert’i satın aldı
Agrotech, Profert’i satın aldı
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
İşsizlik maaşı askerlik ve doğum borçlanması, aile yardımı, çıraklık ücreti... Asgari ücret zammıyla hangi kalem ne kadar arttı?
İşsizlik maaşı askerlik ve doğum borçlanması, aile yardımı, çıraklık ücreti... Asgari ücret zammıyla hangi kalem ne kadar arttı?
Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü
GERİ
İLERİ
Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu, 2024 beklentileri neler?
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Agrotech, Profert’i satın aldı
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Agrotech, Profert’i satın aldı
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Agrotech, Profert’i satın aldı
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
İşsizlik maaşı askerlik ve doğum borçlanması, aile yardımı, çıraklık ücreti... Asgari ücret zammıyla hangi kalem ne kadar arttı?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL