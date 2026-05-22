Stablex’in yeni uygulaması yayında

Kripto varlık platformu Stablex, mobil uygulamasını kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla yeniledi. Stablex, yenilenen uygulamasıyla kripto varlık dünyasını daha geniş kitleler için daha anlaşılır, erişilebilir, görünür ve yönetilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor.

Stablex, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla aktif kullanıcı sayısını yaklaşık iki kat artırdı. Şirketin hedefi ise güvenilir, hızlı, kolay anlaşılır deneyimi ile başta Akbanklılar olmak üzere birikimlerini çeşitlendirmek isteyen tüm kullanıcıların kripto varlık yatırımlarının ana adreslerinden biri olmak.

"Ekosistemin büyümesine de katkı sunmayı amaçlıyoruz"

Stablex Genel Müdürü Burcu Küçükünal, bugün sektörde düzenleyici kuruluşların aktif rol almaları, kurumsal katılımın artması ve tokenizasyon gibi yeni kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kripto varlık piyasasındaki katılımcı sayısının hızlı bir artış gösterdiği bilgisi veriyor. Burcu Küçükünal, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söylüyor:

"Yatırımcı profili değişiyor, kripto varlık ekosistemi gelişirken kullanıcıların beklentisi de artıyor. Artık yalnızca işlem yapılabilen bir platform değil; güven veren, kolay anlaşılabilir, müşterinin yanında, kolay ulaşılabilen ve şeffaf bir deneyim bekleniyor. Stablex olarak son dönemde önceliğimizi altyapı sağlamlığına, regülasyon uyumuna ve bankacılık standartlarında bir operasyon modeline verdik. Yenilenen uygulamamız ise bu birikimin kullanıcı deneyimine yansıyan yüzü oldu. Hedefimiz, birikim sahiplerinin kripto varlık yatırımlarında tercih ettikleri öncü platformlardan biri olmak; 2026 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre iki kat artış sağladığımız aktif kullanıcı sayımızda istikrarlı büyümemizi sürdürmek. Bunu yaparken sadece mevcut pazardan pay almayı değil, kripto varlıkları daha geniş kitleler için erişilebilir ve anlaşılır hale getirerek ekosistemin büyümesine de katkı sunmayı amaçlıyoruz."

"Hız, görünürlük ve kişiselleştirme aynı deneyimde buluştu"

Burcu Küçükünal/Stablex Genel Müdürü

"Yeni uygulamamız kripto varlıklara yatırım sürecini sadeleştirmeyi, kullanıcıların platform içindeki hakimiyetini artırmayı ve günlük kullanım akışını kolaylaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşümün ürünü. Yenilenen Stablex mobil uygulaması, Akbank Mobil ile daha entegre ve daha akıcı bir deneyim sunuyor. Akbank Mobil entegrasyonu sayesinde üyelik süreci hızlanırken, kullanıcılar artık Akbank Mobil bilgileriyle Stablex’e daha kolay erişebiliyor. Bunun yanı sıra kolaylaştırılmış alım-satım deneyimi, portföyde toplam kazanç ve net maliyet görünümünün daha belirgin hâle gelmesi, gece/gündüz modu ve USD fiyat gösterimi gibi kişiselleştirme seçenekleriyle uygulama çok daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuşuyor. Yeni bildirim merkezi ile kampanya ve blog alanları da kullanıcıyla platform arasındaki etkileşimi güçlendiriyor.

Stablex’in yenilenen yapısı; kripto varlıklarla yeni tanışan, güvenilir bir platform arayan ya da mevcut yatırım deneyimini daha sade bir arayüz üzerinden yönetmek isteyen kullanıcılar için etkili bir araç sunuyor."