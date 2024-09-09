THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, şirketin Ocak-Ağustos 2023'te 56 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,5 artışla 57,4 milyon olarak gerçekleşti.
- Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Ağustos 2023'te 19,8 milyon iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 7,2 artışla 21,2 milyona çıktı.
- THY'nin yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos 2024'te geçen yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 82,1 oldu.
- Aynı dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,8 oldu.
- Şirketin Ocak-Ağustos 2023'te 155 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 168,5 milyara yükseldi.
- Taşınan kargo ve posta hacmi, Ocak-Ağustos 2023'te 1 milyon tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 28,4 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti.
AĞUSTOS KARŞILAŞTIRMASI
- THY'nin ağustos sonunda filodaki uçak sayısı 462 oldu.
- Şirketin geçen yıl ağustosta 8,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,2 azalarak 8,4 milyona indi.
- Ağustos 2023'te 2,9 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,2 artarak 3 milyon olarak gerçekleşti.
- THY'nin yolcu doluluk oranı geçen ay 2023 Ağustos'a göre 0,5 puan azalarak yüzde 85,7 oldu.
- Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 91,8 oldu.
- Ağustos 2023'te 22,2 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23,4 milyara çıktı.
- Şirketin geçen yıl ağustosta 146,5 bin ton olan taşınan kargo posta miktarı 2024 Ağustos'ta yüzde 15,9 artarak 169,8 bin ton olarak kayıtlara geçti. AA