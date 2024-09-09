THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, şirketin Ocak-Ağustos 2023'te 56 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,5 artışla 57,4 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Ağustos 2023'te 19,8 milyon iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 7,2 artışla 21,2 milyona çıktı.

THY'nin yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos 2024'te geçen yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 82,1 oldu.

Aynı dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,8 oldu.

Şirketin Ocak-Ağustos 2023'te 155 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 168,5 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Ocak-Ağustos 2023'te 1 milyon tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 28,4 artarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS KARŞILAŞTIRMASI