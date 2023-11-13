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THY'den 355 Airbus alımına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim edilmek üzere 240'ı kesin, 115'i opsiyon toplamda 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüşüldüğünü duyurdu.

13 Kasım 2023 | 14:16
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THY'den 355 Airbus alımına ilişkin açıklama

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır." ifadesi yer aldı.

Şirketin Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim edilmek üzere 240'ı kesin, 115'i opsiyon toplamda 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüştüğü belirtilen açıklamada, satın almayla ilgili yönetim kurulu onayı alındıktan sonra, gerekli bildirimin kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

 

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