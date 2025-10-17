ARA
DOLAR
41,95
0,26%
DOLAR
EURO
49,06
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
5825,78
0,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
10190,22
-1,74%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY Teknik A.Ş. ile LOT Polish Airlines arasında iş birliği

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. ile Polonyalı LOT Polish Airlines şirketi arasında üs bakım hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşmasının yapıldığı duyuruldu.


THY Teknik A.Ş. ile LOT Polish Airlines arasında iş birliği

THY İletişim Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "Boeing 737MAX" ve "NG" modellerinden oluşan 3 uçaklık bir bakım planlaması hayata geçirecek anlaşmanın uzun vadede daha fazla uçağı kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Şirket, yeni müşterisiyle dünya genelindeki müşteri ağına yeni bir marka ekleyerek, Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek.

Anlaşma gelecek vadediyor

Havayolunun filosunun operasyonlarında süreklilik ve verimlilik sağlamayı hedeflediği anlaşma, iki şirket arasında gelecek vadeden iş birliğinin başlangıcı niteliğini taşıyor.

Bu kapsamda, THY Teknik AŞ'nin uzman ekipleri, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış uçak bakım hangarlarında kapsamlı üs bakım hizmeti sunacak.

THY Teknik AŞ, müşterilerine 5 farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri veriyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL