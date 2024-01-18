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Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Bu yıl kapasitelerimizin desteğiyle 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl aldığımız stratejik bir kararla 240 mw olan güneş elektrik üretimimizi 10 katı artıracağız" dedi.

18 Ocak 2024 | 10:39
Son Güncellenme: 18 Ocak 2024 | 11:20
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Tosyalı: Bu yıl 7 milyar doların üzerinde ciro hedefimiz var

Yeni yatırım alanlarına baktıklarının altını çizen Tosyalı, “2024’te Cezayir’deki kapasitemizi 8 milyon tona çıkaracağız. Suudi Arabistan planladığımız en iyi yatırımlardan biri olacak. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biriyiz. Suudi Arabistan’da önce yassı çelik üreteceğiz” dedi. 

Elektrikli otomobil üretimimizi yüksek boyutlara taşınacak bir yapıya gittiklerini ifade eden Tosyalı, “Ankara’da BWC Power Motor fabrikasının açılışı için gün sayıyoruz” diye konuştu.

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