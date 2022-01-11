Tüpraş, Bloomberg sektör uzmanı analistlerinin görüşleriyle oluşturulmuş, dünyanın önde gelen şirketlerinin yer aldığı “50 Companies to Watch in 2022″(2022’de İzlenmesi Gereken 50 Şirket) listesinde yer alan tek Türk şirketi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bloomberg Intelligence finans, perakende, enerji, teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2000 şirket arasından 50 şirketi 2022’de dikkatle takip edilmesi gereken şirketler arasında gösterdi.

Tüpraş’ın yer aldığı “50 Companies to Watch in 2022” listesi oluşturulurken şirketlerin büyüme beklentileri, yönetim değişiklikleri, piyasaya sunacakları önemli ürün ve hizmet planları gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.

Tüpraş, Bloomberg Intelligence’ın hazırladığı listede 50 şirket arasında yer alan tek Türk şirket oldu. Listede Tüpraş için “artan akaryakıt ihtiyacıyla birlikte ulaşılması beklenen tam kapasite kullanımı, 2022’de güçlü bir iyileşme beklentisi yarattı” ifadesi kullanıldı.

Stratejik dönüşüm planı kapsamında Tüpraş, her yıl ortalama 350 milyon dolar ile 2035’e kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım, 2050 yılı itibarıyla da toplam 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor.