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Türk şirketi, Hollanda ve Burkina Faso'ya yönelik satış anlaşmalarını duyurdu

Astor Enerji A.Ş, Hollanda ve Burkina Faso'daki şirketlere yönelik satış anlaşmalarını bugün KAP'a bildirdi.

20 Şubat 2024 | 17:14
Son Güncellenme: 20 Şubat 2024 | 17:19
Türk şirketi, Hollanda ve Burkina Faso'ya yönelik satış anlaşmalarını duyurdu

Şirketten KAP'a yapılan ilk açıklamada "Şirketimiz Burkina Faso'da yerleşik bir firma ile 20.02.2024 tarihinde 3.902.240 EUR (129.825.054 TL,yüz yirmi dokuz milyon sekiz yüz yirmi beş bin elli dört TL, TCMB satış kuru alınmıştır) tutarında "dağıtım transformatörü ve beton köşk" satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,76'dır" denildi.

Bir diğer açıklamada ise "Şirketimiz Hollanda'da yerleşik bir firma ile 20.02.2024 tarihinde 1.059.000 EUR (35.225.941 TL, otuz beş milyon iki yüz yirmi beş bin dokuz yüz kırk bir TL, TCMB satış kuru alınmıştır)  tutarında "güç transformatörü" satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,48'tür" bilgisi verildi.
 

 

 

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