ARA
DOLAR
35,84
0,18%
DOLAR
EURO
37,15
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
3226,26
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10004,38
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Türkiye'de 2024'te en çok ihracat yapan 10 savunma ve havacılık şirketi

Türkiye'de 2024'te en çok ihracat yapan 10 savunma ve havacılık şirketi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçen yıl en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık firmalarını açıkladı.

02 Şubat 2025 | 01:52
Türkiye'de 2024'te en çok ihracat yapan 10 savunma ve havacılık şirketi

Buna göre, Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatla listenin ilk sırasında yer aldı. Baykar'ı, 750 milyon dolarla TUSAŞ Havacılık, 644 milyon dolarla ASFAT takip etti.

Listede yer alan MKE 610 milyon dolar, ARCA Savunma 600 milyon dolar, TUSAŞ Motor 390 milyon dolar, ASELSAN 217 milyon dolar, RAM Dış Ticaret (Otokar) 193 milyon dolar, ROKETSAN 179 milyon dolar ve Samsun Yurt Savunma 166 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İhracat rakamlarına hizmet ve diğer satışlar dahil edilmedi.

"Dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum"

SSB Başkanı Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında öncü rol üstlenen 10 büyük firmamızı gururla açıklıyoruz. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın, sinerjinin ve inovasyon kültürünün sektörümüzdeki bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm Türk savunma sanayisi firmalarına teşekkür eden Görgün, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli üretimin her aşamasında katkı sağlayan alt yüklenicilerimize, 92 bin kişilik dev savunma sanayisi ordumuza ve Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın emek veren tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu başarının mimarı, hiç şüphe yoktur ki vizyoner liderliği ile bizlere her daim yol gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun güçlü iradesi, Türkiye'yi savunma sanayisinde tam bağımsızlık yolunda bir dünya markası haline getirmiştir. Bu yolda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 3226,26 0,34%
  • ALTIN ONS 2800,34 0,17%
  • BIST 100 10004,38 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,077 0,535%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,45373 0,35033%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,575 0,4051%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8372 0,1811%
  • EURO/DOLAR 1,0359 -0,4651%
  • EURO/TURK LIRASI 37,153 -0,466%
  • STERLIN/DOLAR 1,23997 -0,29751%
Borsa Haberleri
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL