Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. İşte çalışmadan yansıyan rakamlar:

1 23'Ü İSTANBUL, 19'U ANKARA, 9'U ADANA'DAN Listede 27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2019-2021 döneminde iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 569 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı düzeyine ulaştı. En hızlı büyüyen şirketlerin 23’ü İstanbul, 19’u Ankara, 9’u Adana, 8'i İzmir, 5'i Eskişehir'den çıktı.

2 BİRİNCİ SIRADA AFM GIDA KİMYA VAR Cirosunu 2 yılda yüzde 6 bin 628 oranında artıran Adana merkezli AFM Gıda Kimya Limited Şirketi ilk sırayı aldı.

3 İKİNCİ SIRADA TOBİO NOVELFARMA VAR İstanbul firması Tobio Novelfarma İlaç Sanayi AŞ yüzde 5 bin 631 büyüme oranıyla ikinci oldu.

4 ÜÇÜNCÜ SIRADA ADA İNŞAAT MERMER VAR Aydın merkezli Ada İnşaat Mermer Limited Şirketi ise yüzde 1.744 büyüme oranıyla üçüncü oldu.

5 Ülke genelinden 8 kat daha hızlı büyüdüler TOBB'un açıklamasına göre en hızlı büyüyen 100 şirketin 2019-2021 döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı oldu. Şirketlerin 2019-2021 döneminde ortalama büyüme oranı yüzde 569 olarak gerçekleşti. Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket kabul edildiğinde; 2021 yılı toplam cirosu 23,3 milyar TL, 2021 yılı ortalama cirosu 232,7 milyon TL, 2021 yılındaki toplam istihdam 10 bin 269 kişi, şirket başına ortalama istihdam 102,69 kişi oldu.

6 EN HIZLI 100'ÜN 71'İ İHRACAT YAPIYOR. SEKTÖRLER NE? Türkiye 100 listesinde 35 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, toptan ticaret alanında görüldü. Bunu sırasıyla; bilgisayar programlama ve danışmanlık, mimarlık ve mühendislik faaliyetleri izledi. En hızlı büyüyen 100 şirketten 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya öne çıkıyor.

7 EĞİTİM SEVİYELERİ YÜKSEK Türkiye 100 listesindeki şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyeleri yüksek. 75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Şirketlerin nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görülüyor. Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı %50’den fazla olan şirket sayısı 36. Şirketlerde internet sitesi ve sosyal medya kullanımı da yaygın. 21 şirket, dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapıyor.

8 ŞİRKETLERİN YAŞ ORTALAMASI Türkiye 100 şirketlerinin yarısından fazlası finansman arayışında olduğunu belirtti. Türkiye 100 listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler dikkat çekiyor. Şirketlerin yaş ortalaması 13,2 yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1987 ile 2018 arasında değişiyor. CEO’ların yaş ortalaması ise 46. CEO’su 35 yaşın altında olan 7 şirket yer alıyor. 100 şirket arasında 5 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor.