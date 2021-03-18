2013’de BDR Thermea Group’a katılan Baymak, Türkiye’den 65 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’yi ısıtma ürünlerinde ana üretim üssü haline getirdiklerini söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, “2021’de 35 milyon dolarlık ihracat yapacağız” diyor.

İklimlendirme sektörünün önemli oyuncularından Baymak, 2013’te Hollanda merkezli BDR Thermea Group tarafından satın alınmasının ardından hem iç pazarda hem de yurtdışında hızlı bir büyüme sürecine girdi.

Baymak’ın başarılı performansı sayesinde Türkiye, BDR Thermea Group’un ısıtma ürünlerinde ana üretim üssü haline geldi.

Şirketin bu büyüme ivmesi, pandemi döneminde de devam etti. 2020 yılını 1 milyar 90 milyon TL net ciroyla kapatan şirket, 2021’de yüzde 30 büyüme hedefliyor.

Özellikle ihracatta hedefler büyük. 2021’de 35 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak’la Baymak’ın global yolculuğunu konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.