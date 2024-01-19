Ülker, ESG performansıyla uluslararası birincilik elde etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirme sonuçlarına göre Ülker önemli bir başarıya imza attı.

Ülker ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörlerden 108 şirket arasında da birinci sırada yer aldı.

Şirketler; enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, sorumlu üretim, hissedar yönetimi vb. yüzü aşkın kriter üzerinden incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarını şirket kültürünün en önemli parçası haline getirdiklerini belirterek, "ESG standartlarında önemli bir başarı elde etmek şirketimiz için yalnızca bir hedef değil; aynı zamanda önceliklerimiz doğrultusunda amacımızı şekillendiren, bizi dönüştüren bir yolculuk… Sadece çevresel etkimizi azaltmakla kalmayıp, dünya üzerindeki etkimizi yeniden tanımlıyoruz. Bu başarı aynı zamanda paydaşlarımıza karşı sürdürebilirlik taahhüdümüz için önemli bir kilometre taşıdır. Çevresel, sosyal ve yönetim performansımız ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Buyurgan, Ocak 2024 itibarıyla kendi kategorisinde Ülker'in dünya genelinde değerlendirilen 450’nin üzerindeki şirket arasında en yüksek ESG performansını gösterip ilk sıraya yerleştiğini belirterek, "Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörler incelendiğinde, 108 şirket arasında da yine 1'inci sırada yer aldık." bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2030'a kadar elektrik tüketimlerinin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi, tüm karbon emisyonlarını ise 2050'a kadar azaltarak net sıfıra ulaşmayı hedefledikleri bilgisini paylaşan Buyurgan, şunları aktardı:

"Sürdürülebilir ham madde tedarikini önemsiyor, buğday, fındık, kakao özelinde projeler üzerinde çalışıyoruz. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek ürünlerin yanı sıra, porsiyonları çeşitlendiriyor, inovatif ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen, mutlu ve verimli bir çalışma kültürünü sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken aynı zamanda yönetişim ve sosyal politikalarımızda da dünya standartlarını benimseyerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Geldiğimiz bu nokta ve aldığımız uluslararası birincilik, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hayatın her alanında, özellikle de sürdürülebilirliği özümseyen uygulamalara, yaklaşımlara ve girişimlere, yani sorumlu üretim-sorumlu tüketime ihtiyaç var. Ülker olarak attığımız her adımda bu vizyona katkı vermeye devam edeceğiz."