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Vestel'den şirketin Hollanda'da görülen tazminat davasına ilişkin açıklama

Vestel, şirketin Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı.

05 Şubat 2024 | 23:19
Vestel'den şirketin Hollanda'da görülen tazminat davasına ilişkin açıklama

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel), yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ ve Vestel'in ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V, Vestel CIS Ltd, Vestel Trade Ltd, Vestel Electronica S.R.L, Vestel France S.A.S, Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) davacı sıfatıyla; Samsung, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A, TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin ise davalı sıfatıyla taraf olduğu, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2 milyar 53 milyon 200 bin avro tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S. ve TDP SP. Z.O.O.) lehimize 684 milyon 400 bin avro tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. Şirketimizce kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkımız yasal süresi içerisinde kullanılacaktır."

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