Vialand AVM'den yapılan açıklamaya göre, AVM 2025 yılının ilk yarısında MR.DIY, Gusto, Intersport, Jack & Jones, Mikel Coffee, Tamer Tanca, Terra Pizza, JYSK, Evidea, Converse, Bargello, Sneaks Up, Doyuyo, Mion, Paşafırını, Bi Dilim, Merss Optik ve Tarihi Tencere Köftecisi gibi markalarını bünyesine kattı.

Vialand AVM Direktörü Ahmet Malak yaptığı açıklamada: “2025’in ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz rekor açılışlar, ziyaretçilerimize daha geniş bir alışveriş ve yaşam deneyimi sunmamıza imkân tanıdı. Bu başarı, Vialand’in sadece ziyaretçiler için değil, markalar için de güçlü bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Vialand AVM Kiralama Direktörü Yıldız Turan ise şunları ekledi: “Kiralama süreçlerini tamamladığımız yeni markalar ile, alışveriş merkezimiz marka çeşitliliği artan daha da güçlü bir karmaya sahip oldu. Bu süreçlerde, perakendeden gördüğümüz yoğun ilgi, Vialand ’in tercihte öncelikli stratejik bir lokasyon olduğunu bize gösterdi. Önümüzdeki dönemde de ziyaretçilerimizin talepleri doğrultusunda, birbirinden değerli yeni markaları ziyaretçilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz.”

