Bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 150

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden biri de Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (SANFM). Şirket, yüzde 150 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmak için kurula başvurmuştu. SPK, şirketin 225 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Şirketten bugün (18 Eylül) KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz sermayesinin 164.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 61.000.000 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL'den 375.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2025 tarih ve 2025/49 sayılı bülteninde ilan edilmiştir" denildi.

SPK BÜLTENİNDEN

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 225 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 305 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Koç Metalurji AŞ'nin 2 milyar 45 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 52 milyon 867 bin 612,84 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.