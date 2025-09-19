SPK'ya bedelsiz için başvurmuştu, onay aldı: Yüzde 449,45054

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden biri de Koç Metalurji AŞ. (KOCMT). Kurul, Koç Metalurji AŞ'nin 2 milyar 45 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Şirket yüzde 449,45054 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmak için 13 Haziran'da başvuruda bulunmuştu.

SPK BÜLTENİNDEN

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 225 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 305 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Koç Metalurji AŞ'nin 2 milyar 45 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 52 milyon 867 bin 612,84 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

