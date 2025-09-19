ARA
  • SPK bülteni: 4'ü bedelsiz 6 şirkete sermaye artırımı onayı geldi

SPK bülteni: 4'ü bedelsiz 6 şirkete sermaye artırımı onayı geldi

SPK'nın 18 Eylül tarihli yeni bülteni yayınlandı. Bültende yeni bir halka arz yok. 6 şirket sermaye artırımı onayı geldi.


Son Güncellenme:
SPK bülteni: 4'ü bedelsiz 6 şirkete sermaye artırımı onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu, 18 Eylül 2025 tarihli bültenini yayınlandı. 4 şirkete bedelsiz, 2 şirkete ise tahsisli sermaye artırımı onayı geldi. Tablo şöyle:

  • Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ (PRZMA): Tahsisli
  • Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (MERKO): Tahsisli
  • Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (SANFM): %150 bedelsiz 
  • Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ (SILVR): %677,77 bedelsiz 
  • Koç Metalurji AŞ. (KOCMT): %449,45 bedelsiz 
  • Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (YGYO): %400 bedelsiz

SPK bülteni: 4'ü bedelsiz 6 şirkete sermaye artırımı onayı geldi-1
 

