Rakibinden 5 milyar dolarlık hisse alıyor: Hisse fiyatları fırladı

Perşembe günü yapılan duyuru, yapay zekaya yönelik talebin hızla arttığı bir dönemde iki Amerikan şirketinin kişisel bilgisayar ve veri merkezi çipleri üretmek üzere ortaklık kurmasını içeriyor.

Bu hamle, Nvidia’yı Intel’in en büyük hissedarlarından biri haline getirecek. Nvidia, Intel'de yaklaşık %4’lük bir hisseye sahip olacak. Nvidia, ABD hükümetinin yaklaşık %10’luk hisse alacağını duyurmasından birkaç hafta sonra, zor durumdaki şirkette bir başka büyük hissedar konumuna geliyor. Nvidia, Intel’in toparlanma sürecini destekleyen SoftBank ve ABD hükümetine katılmış oldu. SoftBank da Ağustos ayında Intel’e 2 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.



Anlaşma haberiyle Intel’in hisseleri %28’den fazla yükseldi. Nvidia hisseleri de yaklaşık %3 değer kazandı.

Şirketin basın açıklamasına göre, Nvidia bu yatırımı hisse başına 23,28 dolardan gerçekleştirecek. Haberler sonrası Intel hisseleri yaklaşık 32 dolara yükseldi.

CNBC haberinde "Intel hisseleri ise Ekim 1987’den bu yana en iyi gününü geçirdi" diyor.

BBC'nin haberine göre Intel son yıllardaki yapay zeka patlamasında rakibi Nvidia’nın çok gerisinde kaldı. Nvidia’nın piyasa değeri 4 trilyon doları aşarken, Intel’in piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde kaldı.

'BİLİŞİMİN YENİ ÇAĞININ TEMELİNİ ATACAĞIZ'

Nvidia CEO’su Jensen Huang yaptığı açıklamada “Bu tarihi iş birliği, NVIDIA’nın yapay zekâ ve hızlandırılmış bilişim altyapısını Intel’in CPU’ları ve geniş x86 ekosistemiyle sıkı sıkıya birleştiriyor. Bu dünya çapında iki platformun birleşimi. Birlikte ekosistemlerimizi genişletecek ve bilişimin yeni çağının temelini atacağız" diye konuştu.

CNN'in haberine göre Intel, Nvidia’nın yapay zekâ altyapı platformları için x86 tabanlı işlemciler üretecek. PC tarafında ise Intel, Nvidia’nın RTX grafik işlemcilerini içeren x86 sistem çipleri geliştirecek.

IIntel’in ürünleri bir dönem kişisel bilgisayarların popülaritesinde kritik bir rol oynamıştı. Ancak şirket, son 20 yılda Silikon Vadisi’ndeki hakimiyetini koruyamadı. Nvidia ise son dönemde ABD-Çin ticaret savaşının hedefi haline gelmiş durumda. CEO Huang bu hafta yaptığı açıklamada, Çin’in, önde gelen teknoloji şirketlerine Nvidia’nın yapay zekâ çiplerini satın almayı durdurmaları talimatı verdiğine dair haberlerden “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

