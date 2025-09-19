SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 677,77

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden biri de Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ (SILVR). Kurul, şirketin 305 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Genel kurul, şirket sermayesinin 45.000.000,00 TL den 350.000.000,00 TL ye çıkarılması ve artırılan 305.000.000,00 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı olarak Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından karşılanması önerisini kabul etmiş ve SPK'ya başvurmuştu.



BÜLTENDEN

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırımını, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 225 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 305 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Koç Metalurji AŞ'nin 2 milyar 45 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 52 milyon 867 bin 612,84 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.