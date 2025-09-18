18 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117,74 puan azalarak 11.048,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 63,40 puan ve yüzde 0,57 artışla 11.229,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.022,97 puanı, en yüksek 11.288,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 162,89 puan ve yüzde 1,32 değer kaybederek 12.148,32 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 2,01 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi küresel piyasalardan ayrışarak bankacılık endeksi öncülüğünde günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi. Bununla birlikte bugün yayınlanan TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir" ifadesine yer verildi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle birlikte BoJ Başkanı Kazuo Ueda ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı 3 bin 640,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 640,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 970 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,2121, satışta 41,3773 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1873, satışta 41,3523 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1787, sterlin/dolar paritesi 1,3557 ve dolar/yen paritesi 147,942 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 67,1 dolardan işlem görüyor.

