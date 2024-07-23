Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı

Yapı Kredi'den KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

27.04.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız ile; Yönetim Kurulumuz tarafından, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Bankamızca satın alınmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayını müteakip pay devrinin tamamlanmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Pay devrine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinler alınmış ve Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Bankamıza devri 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG'nin sermayesi 24 Temmuz 2024 tarihinde tamamı Bankamız tarafından nakden karşılanmak üzere 60.000.000 Euro artırılarak 65.500.251,63 Euro'ya çıkarılacaktır.