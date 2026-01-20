Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışması sonuçlandı.

Listenin ilk sırası yine değişmedi. Apple, 607,6 milyar dolarla dünyanın en değerli markası oldu. Apple, geçen sene de dünyanın en değerli markası unvanına sahip olmuştu.

Araştırma sonuçlarına göre ülke sıralamasında ABD başı çekti. Global 500 listesinde 192 şirketle ABD öne çıkarken, Çin 68, Japonya ve Fransa 33’er, Almanya 26, İngiltere ise 25 şirketle listede bulunuyor.

Peki, açıklanan listeye göre dünyanın en değerli markaları hangileri? İşte dünyanın en değerli ilk 20 markası...