ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Zirve yine değişmedi

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Zirve yine değişmedi

Brand Finance’in "Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışmasının sonuçları açıklandı. Listenin zirvesindeki yerini koruyan Apple, 607,6 milyar dolarlık marka değeriyle yine ilk sırada yer aldı. Peki, listede öne çıkan diğer markalar hangileri?


Son Güncellenme:
Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Zirve yine değişmedi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışması sonuçlandı.

Listenin ilk sırası yine değişmedi. Apple, 607,6 milyar dolarla dünyanın en değerli markası oldu. Apple, geçen sene de dünyanın en değerli markası unvanına sahip olmuştu.

Araştırma sonuçlarına göre ülke sıralamasında ABD başı çekti. Global 500 listesinde 192 şirketle ABD öne çıkarken, Çin 68, Japonya ve Fransa 33’er, Almanya 26, İngiltere ise 25 şirketle listede bulunuyor.

Peki, açıklanan  listeye göre dünyanın en değerli markaları hangileri? İşte dünyanın en değerli ilk 20 markası...

1 1- Apple

1- Apple

Ülke: ABD

İş Kolu: Teknoloji

Marka değeri: 607,6 milyar dolar

2 2- Microsoft

2- Microsoft

Ülke: ABD

İş Kolu: Teknoloji

Marka değeri: 565,3 milyar dolar

3 3- Google

3- Google

Ülke: ABD

İş Kolu: Medya

Marka değeri: 433,1 milyar dolar

4 4- Amazon

4- Amazon

Ülke: ABD

İş Kolu: Perakende

Marka değeri: 369,9 milyar dolar

5 5- Nvidia

5- Nvidia

Ülke: ABD

İş Kolu: Yarı iletken

Marka değeri: 184,3 milyar dolar

6 6- TikTok/Douyin

6- TikTok/Douyin

Ülke: Çin

İş Kolu: Medya

Marka değeri: 153,5 milyar dolar

7 7- Walmart

7- Walmart

Ülke: ABD

İş Kolu: Perakende

Marka değeri: 141 milyar dolar

8 8- Samsung

8- Samsung

Ülke: G. Kore

İş Kolu: Elektronik

Marka değeri: 119,2 milyar dolar

9 9- Facebook

9- Facebook

Ülke: ABD

İş Kolu: Medya

Marka değeri: 107 milyar dolar

10 10- State Grid

10- State Grid

Ülke: Çin

İş Kolu: Genel Hizmet

Marka değeri: 102,4 milyar dolar

11 11- Deutsche Telekom

11- Deutsche Telekom

Ülke: Almanya

İş Kolu: Telekom

Marka değeri: 96,2 milyar dolar

12 12- ICBC

12- ICBC

Ülke: Çin

İş Kolu: Banka

Marka değeri: 90,9 milyar dolar

13 13- Instagram

13- Instagram

Ülke: ABD

İş Kolu: Medya

Marka değeri: 80,8 milyar dolar

14 14- China Construction Bank

14- China Construction Bank

Ülke: Çin

İş Kolu: Banka

Marka değeri: 77, 2 milyar dolar

15 15- Home Depot

15- Home Depot

Ülke: ABD

İş Kolu: Perakende

Marka değeri: 73,4 milyar dolar

16 16- Verizon

16- Verizon

Ülke: ABD

İş Kolu: Telekom

Marka değeri: 73 milyar dolar

17 17- Bank of China

17- Bank of China

Ülke: Çin

İş Kolu: Banka

Marka değeri: 70,8 milyar dolar

18 18- Oracle

18- Oracle

Ülke: ABD

İş Kolu: İnternet/Yazılım

Marka değeri: 68 milyar dolar

19 19- Agricultural Bank of China

19- Agricultural Bank of China

Ülke: Çin

İş Kolu: Banka

Marka değeri: 62,8 milyar dolar

20 20- Toyota

20- Toyota

Ülke: Japonya

İş Kolu: Otomotiv

Marka değeri: 62,7 milyar dolar
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL