Mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerine MDF, MDF-LAM, panel, profil ve parke üreten Antalya merkezli AGT’nin temelleri 1984 yılında Ahmet Söylemez tarafından küçük bir atölyede atıldı.

2014’te MDF üretim tesisi kuran ve küresel oyuncu olma hedefi koyan şirket, bu sürecin ardından kurumsal yapısını güçlendirmek için yönetim kuruluna bağımsız bir üye almaya karar verdi.

Bu dönemde şirketin yolu Didar Sevdil Yıldırım ile kesişti. 2014-2017 yılları arasında AGT’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaya başlayan Yıldırım, şirketi yeniden yapılandırdı.

Yıldırım, 2019 yılında şirkete genel müdür olarak geri döndü. Bugün 80’den fazla ülkeye ihracat yapan AGT 2019’da yaptığı yatırımla kapasiteyi ikiye katladı.

Şirket, üç yılda 100 milyon Euro civarında yatırım planlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yatırım takviminin değişebileceğini söyleyen Yıldırım ile AGT’deki değişimi ve yeni dönemi konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.