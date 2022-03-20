Tekstil sektöründe üretim tarafında 57 yıllık bir deneyimle yatırımlarını sürdüren DeFacto, bu yıl ciroyu ikiye katlamayı hedefliyor.

15 bin çalışanla yıllık 130 milyon adet ürün üreterek satışını gerçekleştiren marka, özellikle yeni pazarlara açılarak büyümeyi hızlandırmayı amaçlıyor.

Yılbaşında önemli bir adımla ortaklık yapısı değişen marka, bu yıl 14 milyar TL ciroya ulaşmayı planlıyor. 2015 yılında Templeton Fonu markanın yüzde 8 hissesini satın alarak DeFacto’ya ortak olmuştu.

Yedi yılın ardından fonun hisselerini satın aldıklarını aktaran DeFacto CEO’su İhsan Ateş, global marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını söylüyor.

Yeni dönemde markanın satışlarında yurtdışının payını daha da artıracaklarını kaydeden Ateş, hem online hem mağaza yatırımlarına aralıksız devam edeceklerini ifade ediyor.

2026 yılına kadar 500 mağaza daha açmak üzere yatırımlar yapacaklarını belirten Ateş ile markanın yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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