Tekstil, gayrimenkul ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Invest Grup, gayrimenkulde üç önemli proje üzerinde çalışıyor.

Son beş yıllık süreçte İstanbul’da 2 milyon metrekarelik alan inşa eden grup, bu yıl henüz arsa alım işlemlerine devam ettiği Bodrum’a da açılacak.

Bu üç proje için 2,2 milyar TL yatırım planlayan grup, girişimcilik ekosistemine de önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Invest Vadi projesinde yeni girişimler için kuluçka merkezi ve teknopark kurmak için ilk adımı attı.

1992 yılında İstanbul İplik ile sanayiciliğe adımı attıklarını ve 10 yıldır gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlikte projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, grubun geçen yılı 2,1 milyar TL ciro ile kapattığını söylüyor.

Bu yıl gayrimenkulde Eyüp ve Ayazağa’da planladıkları projelerin yanı sıra pandemi ile birlikte A Plus müşterilerin uğrak noktası olan Bodrum’da da yer alacaklarını belirten Bahattin Uçar ile grubun yeni dönem yatırım gündemini ve büyüme planlarını konuştuk.

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