500 milyon dolarlık ticaret yaratacağız

Şubat 6, 2019 0 Yorum 60 Okunma
500 milyon dolarlık ticaret yaratacağız

İzmit Körfez Geçişi Otoyol Projesi’nin üzerindeki hizmet noktalarının işletmesini üstlenen Otoyol İşletme ve Bakım AŞ, 22 yeni tesisi hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Şirketin genel müdürü Alp Gürdil, “350-500 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratacağız” diyor.

Oksijen hizmet noktalarının hepsinin merkezden yönetildiğini belirten Otoyol İşletme ve Bakım AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil, ekim ayında otoyol inşaatının bitmesiyle birlikte tüm tesislerin hizmete girmesini hedeflediklerini belirtiyor.

Gürdil ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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