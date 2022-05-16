Türkiye’nin ilk yazılım unicorn’u olan Insider’ın kurucusu Hande Çilingir, başarısıyla Ekonomist Dergisi’nin Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde ‘Yılın Kadın Girişimcisi’ seçildi. Çilingir, “Önümüzdeki dönemde Amerika ve Asya’da 2-3 şirket alma planımız var” diyor.

Dünya çapında 26 ülkede 41 farklı milletten, 800’den fazla çalışanı bulunan ve Türk mühendislerinin ürettiği bir teknoloji şirketi olan Insider, farklı pazarlama kanalları arasında kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor ve pazarlama uzmanları için müşteri verilerini sistemler ve mecralar ile buluşturuyor.

Yapay zeka teknolojisi ile müşterilerin gelecekteki davranış ve seçimlerini tahmin ederek müşteri deneyimini bireyselleştiriyor. Pazarlama uzmanları Insider’ı, WhatsApp, Facebook, Messenger, RCS gibi farklı mecralar üzerinden deneyim yaratmak ve sunmak amacıyla kullanıyor.

Son olarak, QIA liderliğindeki Seri D yatırım turunda 121 milyon dolar yatırım alan Insider, 1,22 milyar dolar değerleme ile Türkiye’nin ilk yazılım unicorn’u oldu. Insider Kurucusu Hande Çilingir, bu başarısıyla Ekonomist Dergisi’nin Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde diğer rakiplerini geride bırakarak, ‘Yılın Kadın Girişimcisi’ seçildi.

“Önümüzdeki dönemde Amerika ve Asya’da 2-3 şirket alma planımız var. Öncelikli hedefimiz global işe alım sürecimizi hızlandırarak önümüzdeki dört yıl boyunca 2 binden fazla iş imkanı yaratmak” diyen Çilingir ile şirketin bundan sonraki hedeflerini ve büyüme planlarını konuştuk.

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