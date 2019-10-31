Anadolu açılımı yapmayı hedefliyoruz

Ekim 31, 2019 0 Yorum 73 Okunma
Anadolu açılımı yapmayı hedefliyoruz

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) başkanlık koltuğuna geçtiğimiz mayıs ayında oturan Emine Erdem’in ajandasında Anadolu açılımı yapmak var.

Erdem, “Yeni dönemde ‘4T’ mottosuyla yola çıkıyoruz: Teknoloji, tarım, ticaret ve toplum” diye konuşuyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap