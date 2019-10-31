Anadolu açılımı yapmayı hedefliyoruz
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) başkanlık koltuğuna geçtiğimiz mayıs ayında oturan Emine Erdem’in ajandasında Anadolu açılımı yapmak var.
Erdem, “Yeni dönemde ‘4T’ mottosuyla yola çıkıyoruz: Teknoloji, tarım, ticaret ve toplum” diye konuşuyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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