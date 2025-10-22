Louvre'dan çalınan mücevherlerin maddi değeri açıklandı: Peki, neden?

Fransız yetkililer şimdi tarihi eserleri bulmak için zamanla yarışıyor. Açıklamadan anlaşıldığı üzere yetkililerin en büyük endişesi hırsızların eserleri eritip parçalara ayırması. Bunun önüne geçmek için de bugünkü açıklamanın yapıldığı düşünülüyor.

Alman Focus Online'ın kriminologlara dayandırdığı habere göre soyguncuların önünde 3 yol var. Haberdeki yorumlar şöyle:

Eritme ve Parçalara Ayırma: En muhtemel yol parçaların yok edilmesi. Altın ya da platin gibi değerli metaller kolaylıkla eritilebilir. Bu yolla malzeme değeri korunurken kökeni tamamen örtülebilir. Mücevher taşları için de aynı şey geçerli: elmaslar, yakutlar veya zümrütler yuvalarından çıkarılır, yeniden kesilip cilalanır ve tek tek satılır. Böylece onların asıl bağlamı kaybolur.



Gizli Satış: Teorik olarak taç mücevherleri, riski göze alıp kimseye söylemeyecek bir özel koleksiyonere satılabilir. Ancak bu olası görünmüyor. Eserler çok tanınmış; bulunma riski çok yüksek. Geçmişte böyle işlemlerin çoğu er ya da geç tutuklamayla sonuçlandı.



Saklama ve Bekleme: Bazı suçlular eserleri yıllarca veya on yıllarca saklar; kamuoyunun ilgisinin bir gün azalacağını umut ederler. Ancak taç mücevheri gibi nesneler için bu pek gerçekçi değil. Fotoğrafları dünya çapında biliniyor.