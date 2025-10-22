Louvre'dan çalınan mücevherlerin maddi değeri açıklandı: Peki, neden?

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma sürerken, Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerine ilişkin açıklamada bulundu. İşte paylaşılan bilgiler ve bu açıklamanın neden yapıldığı sorusunun yanıtı:
1 88 MİLYON EURO
Paris’teki Louvre Müzesi’nde gerçekleşen soygununda çalınan mücevherlerin değerinin 88 milyon euro yani yaklaşık 4.3 milyar lira olduğu açıklandı. Savcı Beccauau bu bilgiyi müze küratörüne dayandırdı.
2 RAKAM NEDEN AÇIKLANDI?
Peki, Fransız savcılığı henüz soyguncuların izini bulamamışken bu rakamı neden açıkladı? Beccuau, mücevherlerin tahmini değerinin açıklanmasının hırsızları caydıracağını ve tarihi eserleri yok etmemelerini umduğunu söyledi.
Savcı hırsızların mücevherleri eritmek gibi kötü bir fikre kapılmaları halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini söylüyor.
Beccuau dört kişinin soygunla bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söyledi.
4 FRANSIZ YETKİLİLERİN ENDİŞESİ
Fransız yetkililer şimdi tarihi eserleri bulmak için zamanla yarışıyor. Açıklamadan anlaşıldığı üzere yetkililerin en büyük endişesi hırsızların eserleri eritip parçalara ayırması. Bunun önüne geçmek için de bugünkü açıklamanın yapıldığı düşünülüyor.
Alman Focus Online'ın kriminologlara dayandırdığı habere göre soyguncuların önünde 3 yol var. Haberdeki yorumlar şöyle:
Eritme ve Parçalara Ayırma: En muhtemel yol parçaların yok edilmesi. Altın ya da platin gibi değerli metaller kolaylıkla eritilebilir. Bu yolla malzeme değeri korunurken kökeni tamamen örtülebilir. Mücevher taşları için de aynı şey geçerli: elmaslar, yakutlar veya zümrütler yuvalarından çıkarılır, yeniden kesilip cilalanır ve tek tek satılır. Böylece onların asıl bağlamı kaybolur.
Gizli Satış: Teorik olarak taç mücevherleri, riski göze alıp kimseye söylemeyecek bir özel koleksiyonere satılabilir. Ancak bu olası görünmüyor. Eserler çok tanınmış; bulunma riski çok yüksek. Geçmişte böyle işlemlerin çoğu er ya da geç tutuklamayla sonuçlandı.
Saklama ve Bekleme: Bazı suçlular eserleri yıllarca veya on yıllarca saklar; kamuoyunun ilgisinin bir gün azalacağını umut ederler. Ancak taç mücevheri gibi nesneler için bu pek gerçekçi değil. Fotoğrafları dünya çapında biliniyor.
5 ÇALINAN ESERLER
Daha önce “paha biçilmez" olarak tanımlanan çalınan eşyalar arasında, İmparator Napolyon’un eşine hediye ettiği elmas ve zümrüt kolye, III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’nin taktığı bir taç ve Kraliçe Marie-Amélie’ye ait bazı parçalar bulunuyor.
Soruşturma sırasında, İmparatoriçe Eugénie’ye ait bir taç, hırsızların kaçış güzergâhında bulunmuştu. Taç, 1.354 elmas ve 56 zümrütten oluşuyor. Hırsızların Louvre’un “İkinci İmparatorluk’un görkeminin sembolü” olarak tanımladığı bu tacı düşürdüğü sanılıyor.