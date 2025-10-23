ARA
TÜİK açıkladı: Tüketici güveni ekim ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı tüketici güven endeksi verilerine göre, endeks eylül ayında 83,9 iken ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 olarak açıklandı.
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Alt endeksteki değişimler

Hanenin maddi durumu endeksi ise  67,8'den 67,7'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 84 iken ekim ayında yüzde 0,2'lik artışla 84,2 oldu.

