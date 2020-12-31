Türkiye’nin gelişmesi Anadolu’nun gelişmesi ile doğru orantılı.
Anadolu şirketlerinin önemli temsilcilerinden Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, özel teşvik programlı bir yol haritası izlenirse, Anadolu’nun tekstilin Çin’i olabileceğini söylüyor.
Anadolu sanayisi, Türkiye ekonomisinin gelişmesi adına son yıllarda ciddi atılımlar gerçekleştiriyor.
Bu atılımda en ön sıralarda yer alan Sanko Holding, özellikle tekstil yatırımlarında söz sahibi.
Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ile tekstil sektörünü ve Anadolu sanayisini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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