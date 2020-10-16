Türkiye pazarına 2014 yılında giriş yapan Pax Teknoloji, hızla büyüyen bir şirkete dönüştü. Pax Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sinem Kır, “2019 yılı içinde adımlarını attığımız Android satışlarımızı şu ana kadar 15 bine yükselttik ve Türkiye’nin Android terminalleri sahaya konumlayan ilk şirketi olduk” diyor.

Burcu Tuvay

Güvenli elektronik ödeme terminali üretimi ve yazılım hizmetleri konusunda dünyanın en hızlı büyüyen uluslararası tedarikçisi Pax Teknoloji, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2019 yılında Android tabanlı POS terminallerini pazara sundu. Ödeme sistemleri sektöründe yüzde 100 kapalı platformlar kullanıldığından açık bir platforma geçiş çok büyük bir yenilik oldu.

Pax Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sinem Kır, “PAX Türkiye olarak hedefimiz dünyada başlayan dijital transformasyonu, Türkiye’de de başlatıp müşterilerimizin önünü açacak ürün ve projeleri hayata geçirmek.

Bunun adımlarını 2019 yılı içerinde attık,2020 yılında çok ciddi biçimde hızlandırdık. 2019 yılı içinde adımlarını attığımız Android satışlarımızı şu ana kadar 15 bine yükselttik ve Türkiye’nin Android terminalleri sahaya konumlayan ilk şirketi olduk” diyor.

Kır, sorularımızı şöyle yanıtladı:

PAX Teknoloji hakkında bilgi verir misiniz?

PAX Teknoloji, güvenli elektronik ödeme terminali üretimi ve yazılım hizmetleri konusunda sektörün en inovatif ve en hızlı büyüyen uluslararası tedarikçisi konumunda. 2000 yılında kurulan PAX Teknoloji, dünya genelindeki bin 500 çalışanıyla 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Halka açık bir şirket olan PAX’ın hisseleri 2010 yılından bu yana Hong Kong Borsası’nda işlem görüyor.

Odağını sağlam AR-GE yetenekleri üzerine yoğunlaştıran PAX Teknoloji, kuruluşundan bu yana 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 44 milyon adet terminal satışı yaptı. Kapsamlı ürün yelpazesi, güçlü AR-GE olanakları ve küresel yaygınlığıyla dünyanın en büyük ikinci ödeme terminali tedarikçisi arasında yer alıyor.

PAX Teknoloji; gerek inovatif ürünlerimiz gerekse yıllardır süren duopol üretici yapısını değiştirme talepleri doğrultusunda Avrupa pazarında da hızla büyümeye başlamasıyla birlikte; PAX Türkiye PAX Teknoloji’nin Türkiye’deki tek distribütörü olarak 2014 yılında kuruldu.

Türkiye pazarında neler yapıyorsunuz?

PAX’ın Türkiye pazarına girişi 2014 yılında oldu. Ancak o döneme rastgelen yazarkasa POS geçişiyle birlikte bankaların POS dağıtımının biteceği ve bütün pazarın yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) oluşacağı gibi bir beklenti söz konusuydu.

PAX da bunun üzerine, o günkü koşullar çerçevesinde sektördeki en doğru çözüm ortağı olarak E-data ile işbirliğine gitti ve S900 model POS terminalinin ÖKC olarak çalışması için gerekli çalışmaları yaptı. E-data’nın yazarkasa, PAX’ın da POS konusundaki tecrübesinin birleşimiyle ortaya çıkan S900, 2016 yılında sahaya sürüldü ve bugüne kadar da 25 binden fazla işyerinin kullanımına sunuldu.

PAX Türkiye, bir yandan da dikey pazarda kendine bir alan yaratmaya çalıştı. O dönmede yemek çekinde Multinet, toplu ulaşım çözümlerinde de Asis ile işbirliği yaparak 7 binden fazla cihazı sahada çalışır hale getirdi.

Bankacılık sektörüne ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Bankacılık sektöründeki çözümümüzü BKM TechPOS platformu üzerine geliştirdik. Bu sayede her bir banka için ayrı ayrı uygulama geliştirmek yerine tek bir uygulamayla bütün bankacılık uygulamalarını destekleyebilecek bir altyapıya sahip olduk.

Hatırlanacağı gibi BKM TechPOS altyapısı, ÖKC’nin yanı sıra normal POS cihazlarına da açıldı. Bu doğrultuda PAX, geleneksel POS terminallerini de BKM TechPOS uygulamasıyla müşterilerine sunabilecek hale geldi. 2014 yılında başlayan yazarkasa POS değişim süreci pek de istenilen gibi olamadı.

Yeni nesil ÖKC zorunluluğunun kısmen kaldırılması veya zamana yayılması bankaların tekil POS cihazlarına yatırım yapmasına sebep oldu. Yazarkasa POS yerine tekil POS cihazları almaya devam ettiler ve etmekteler. Konjonktür gereği bankalar bu yatırıma devam edecek olup, özellikle de VUK 507’nin ÖKC yerini almasıyla birlikte, Android tabanlı POS cihazlarının satışı artacak.

Türkiye’de bugün ne kadar bir büyüklüğe ulaştınız?

PAX Türkiye olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2019 yılında Android tabanlı POS terminallerimizi pazara sunduk. Ödeme sistemleri sektöründe yüzde 100 kapalı platformlar kullanıldığından açık bir platforma geçiş çok büyük bir yenilik oldu.

PAX Türkiye olarak hedefimiz dünyada başlayan dijital transformasyonu, Türkiye’de de başlatıp müşterilerimizin önünü açacak ürün ve projeleri hayata geçirmek. Bunun adımlarını 2019 yılı içerinde attık,2020 yılında çok ciddi biçimde hızlandırdık. 2019 yılı içinde adımlarını attığımız Android satışlarımızı şu ana kadar 15 bine yükselttik ve Türkiye’nin Android terminalleri sahaya konumlayan ilk şirketi olduk.

Android ürünlerimizin yanı sıra; geleneksel POS cihazları diye adlandırdığımız Linux platformundaki Mobil EFT POS cihazını da bankaların ve perakendenin hizmetine sunduk. Bu platformdaki adedimizi de 50 bine yükselttik. Şu an Türkiye’deki neredeyse tüm bankalar ile çalışır duruma geldik. Perakende ve ulaşım sektöründe ise Türkiye’nin en büyük belediyeleri ve süper market zincirleri ile çok ciddi projeleri hayata geçirdik.

e-Dönüşüm konusunda ne gibi planlarınız var?

e-Dönüşüm süreci Android tabanlı POS cihazları için önemli bir fırsat, VUK 507 temelli dönüşüm projeleri sayesinde daha önce birden fazla donanım ile gerçekleştiren işlemleri tek bir cihaza indirmek mümkün. Dolayısıyla Android tabanlı cihazlarla hem işletmelerin POS ihtiyaçlarını çözerken aynı zamanda cihaz üzerinde satış uygulamaları ve işletmenin ihtiyacına uygun katma değerli servisleri sunmak mümkün olacak.

Özellikle e-Fatura mükellefi olan işyerlerinde ÖKC’ye ihtiyaç duymadan, aynı cihaz üzerinden önce satış, sonra da tahsilat işlemini yaptırabiliyoruz. e-Fatura mükellefi işyerleri için ÖKC kullanım zorunluluğu olmayacağı için bu müşterilerde normal POS kullanımı artacak. Bizim sağladığımız platformdaki e-Fatura entegrasyonu göz önünde bulundurulduğunda satış, tahsilat ve faturalama sürecinin tek bir cihaz üzerinden yapılabilecek ki Android tabanlı cihazlarımız da bu ihtiyaca en uygun çözümler.

Biz PAX olarak hem mobil hem de masa üstü donanım alternatiflerimizle VUK 507 konusunda işletici kuruluş olmak isteyen firmalara hem Android tabanlı donanım temini yapıyor hem de cihazın esnek ve hızlı entegre olunan platformu sayesinde ödeme çözümleri üretiyoruz.

Ayrıca yine esnek Android tabanlı platformumuz sayesinde işletici kuruluşların ihtiyaç duydukları katma değerli uygulamalar için en uygun platformu sağlıyoruz. VUK507’nin bu avantajları nedeniyle de uzun dönemde şu anda kullanılan ÖKC ve diğer donanım alternatifleri karşısında ciddi avantaj sağlayacağını öngörüyoruz.

“QNB EFİNANS UÇTAN UCA HİZMET SAĞLIYOR”

“QNB eFinans ile yapmış olduğumuz iş birlikteliği yakın zamanda çıkmış olan VUK507 kapsamında idi. Bu kapsamda QNB eFinans müşterilerine ve işletici kuruluşlara POS cihazı temini ve ödeme altyapısını sağlıyor durumdayız. QNB eFinans PAX Türkiye’nin sağlamış olduğu ürün ve çözümler doğrultusunda, e-Belge üretimini sağlayarak kendi müşterilerine VUK 507 kapsamında uçtan uca eksiksiz bir hizmet sağlıyor.”