2020 yılını yaklaşık 100 milyon TL ciro ile kapatan Sinoz Kozmetik, 2021’e büyük hedeflerle girdi. Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekçi, “Başarımızı zaten en baştan beri tamamen dijitale odaklanmış olmamıza borçluyuz” diyor. Bu yıl ihracata da hız veren şirket, 2 milyon dolar olan ihracatını 2021 yılında 5 milyon dolara çıkartmayı hedefliyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Sinoz Kozmetik, kurulduğundan beri dijitalleşme ve e-ticarete yatırım yaparak farklılaşan bir şirket oldu. Bu yatırımlar sayesinde şirket pandemi döneminde üç kat büyümeyi başardı.

Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekçi, “Dijital altyapımızın gücüyle ve e-ticaret kanalıyla satış yapan bir marka olmamız sebebiyle pandemi dönemi bizi olumlu etkiledi. Satışlarımız normal döneme göre daha da arttı” diyor. Şirket 2021’de bu büyüme ivmesini devam ettirecek.

2020 yılını 100 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 2021 için 200 milyon TL hedef koydu. İhracata da hız vereceklerini söyleyen Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekçiyle şirketin büyüme hedeflerini ve dönem yatırım planlarını konuştuk.

Kısaca Sinoz’dan bahsedebilir misiniz?

Sinoz Kozmetik, 2008 yılından itibaren Avrupa standartlarında üretim yapan yüzde 100 yerli bir firmadır. 2016 yılında Hollanda’da kurulan Avrupa’daki Fark Cosmetica B.V şirketi üzerinden de tüm Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere dağıtım ve sevkiyat yapıyor.

2016 yılından bu yana her yılı yüzde 100 büyüme ile kapatan Sinoz’un başarısında dijitalleşen dünya idealini erken dönemde keşfetmiş olmak ve köklü topraklardan aldığı ham maddeleri işleyerek kadınların cildine değer katacak cilt bakım ürünlerine dönüştürmek yatıyor. Teknoloji odaklı altyapı çalışmaları ile güçlü AR-GE faaliyetlerinde bulunarak, kaliteli üretim yapıyoruz.

Pandemi sizi nasıl etkiledi? Yeni normal stratejileriniz neler oldu?

Pandemi 2020 yılında dünya genelinde birçok sektörden marka ve kurumları olumsuz etkiledi. Fakat bu dönemde hızlıca dijitalleşen ve e-ticarette yerini sağlamlaştıran şirketler yükselişe geçti. Sadece online satış kanallarında yer alan bir marka olarak pandemiden olumlu etkilendik. Pandemi dönemi herkesin evde bolca vakit geçirdiği bir dönem olduğundan online satışlara ilgi arttı.

Dolayısıyla Sinoz Kozmetik olarak, 2021 yılına başarılı bir giriş yaptık. 2021 yılında dijital çağ ile yükselmeye devam edeceğiz. Bizim için öncelik geleceği bugünden tasarlamak.

Dijitalleşme süreçlerini iş modelimize dâhil ederek, bu alanda yatırım yaparak ve dijitalleşmenin de ötesine geçerek 13 yıllık e-ticaret serüvenimizin etkisiyle başarılarımızı arttırdık. Özellikle pandemi döneminde çalışmalarımız ile güçlü duruşumuzu kanıtladık ve yatırım teklifleri alıyoruz.

Bu süreçte markalaşmanın ne gibi avantajlarım gördünüz?

Sinoz Kozmetik olarak 13 yıldır varlığımızı sürdürdüğümüz ve kullananın bildiği ve önerdiği bir marka gücümüz vardı. Bu güç yılların vermiş olduğu ürün ve tüketici ilişkisini daha çok kitleler tarafından da duyulmasını sağlamak için zemin yarattı. Kurulduğumuz günden bu yana markalaşma süreçlerini iyi tamamladığımıza inanıyoruz.

Tabii müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağların da markalaşma yolculuğumuza katkıları büyük. Bugün biliyoruz ki o çok bildiğimiz büyük markalarla kalite ve içerik olarak yan yana gelebiliyoruz.

Daha fazla kitleye duyurmak ve her evde bir “Sinoz” bakış açımıza oldukça fazla hizmet etmiş bulundu. Markalaşma bu anlamda daha fazla haneye girme, ürünle tanıştırma açısından çok büyük imkan sağlamıştır.

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Sinoz Kozmetik olarak yıllardır tüketicilerimizin karşısına, cilt bakım ürünleri başta olmak üzere fiyat ve ürün performans faydası sağlayan en yüksek verim ve hassasiyetle sunulan ürünlerle çıkıyoruz. AR-GE, tasarım ve içerik gibi alanlarda da fark yaratıyoruz.

Sinoz olarak tüketicinin yerli markaya olan güvenini inşa ediyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin gönül rahatlığıyla kullanabileceği konforlu, gündelik hayatlarının bir parçası olan vazgeçemeyecekleri ürünler sunuyoruz.

En güçlü olduğunuz yönleriniz neler?

En güçlü olduğumuz kısım dijital dünyayı çok daha öncesinden anlamış bir marka olmamız. E-ticaret ile büyümüş bir marka olarak dijital yatırımların ve girişimlerin hassas noktalarını erken yıllarda çok iyi benimsedik.

Türkiye’de influencer iş birliklerine en erken başlayan markalardan biri olmamız da bunun en güzel örneklerinden biri. Kullanıcının ihtiyaçlarına, ihtiyaç hissi henüz oluşmadan, proaktif davranarak çözüm bulmak birincil amacımız.

Bu yönde küresel trendleri takip eden ve trendlerin ilerlediği yönde gelecek trendleri öngörebilen bir ekibe sahip olmak da bizi bir adım önde tutan unsurlardan.

2020 yılını nasıl kapattınız? 2021 yılı büyüme beklentileriniz nelerdir? Yılı ne kadarlık ciroyla kapatmayı hedefliyorsunuz?

2020 yılı çok başarılı geçti, 2020 yılını üç kat büyüyerek, yaklaşık 100 milyon TL ciro ile kapattık. Bu başarımızı zaten en baştan beri tamamen dijitale odaklanmış olmamıza borçluyuz. 2021 yılına başarılı bir giriş yaptık. 2021 yılında 200 milyon TL ciro hedeflemekteyiz. Dijitale inanıyoruz ve kesintisiz yatırıma devam edeceğiz

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler? Bu yatırımların size nasıl bir katkısı olacak?

Yeni yatırımlarımız ara vermeden devam ediyor, şirket olarak kazancımızın çoğunu AR-GE çalışmalarına, hem yeni ürün hem de mevcut ürün içeriğini daha da zenginleştirmeye ayırıyoruz. Özellikle gelen talepleri değerlendirip altın serimizi genişletmek ve yüksek kalitede profesyonel ürünlerimiz ile eşsiz hizmet sunarak müşterilerimizin memnuniyetini her geçen gün artırmak en büyük amacımız.

Hedefimiz Türkiye’den dünyaca ünlü bir kozmetik markası çıkartmak. Bu bağlamda 2021 yılında ihracat çalışmalarına hız vermek ve gelecek beş yıl içinde tüm dünya ülkelerine ihracat yapar hale gelmeyi umuyoruz. Cironun ve kârın çoğunu AR-GE, yeni ürün, dijital altyapı ve lojistik çalışmalarına ayırıyoruz.

Sinoz Kozmetik olarak, özellikle ihracat kanalına da bu yıl hem yapısal hem de kaynak olarak ciddi bir yatırım yapıyoruz. İnsan kaynakları yatırımı, yurtdışı pazar araştırmaları yapıyoruz. İş ortaklarımızı destekleyici pazarlama faaliyetlerinde bulunuyor ve bu konuyu oldukça önemsiyoruz.

Yurtdışı projelerinizden bahsedebilir misiniz?

2016 yılında Hollanda’da kurulan Avrupa’daki Fark Cosmetica B.V şirketi üzerinden de tüm Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere dağıtım ve sevkiyat yapıyoruz. Sinoz Kozmetik olarak, ihracatımıza 2021 yılı itibarıyla hız verdik.

2020 yılında 2 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılında 5 milyon dolara çıkartarak 2,5 kat büyümeyi hedefliyoruz. Hedefe doğru da istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Bir kaç yıl içerisinde 20 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak sektörde ihracat hacmi en büyük ilk beş firma arasına girmeyi hedefliyoruz.

Şu an Amerika ve Avrupa’da varız. Rotamızda Kuzey Afrika, Balkanlar, EMEA bulunmakta ve etkinliğimizi arttırma yönünde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu yıl içinde Dubai’de bir şirket kurmayı hedefliyoruz. Yurtdışı fuar katılımları ile 2021 yılında dünyada minimum 50 ülkede markamızı temsil edeceğiz.

Marka başarınızla aldığınız ödüller nelerdir?

Sinoz kurulduğu günden bu yana pek çok konuda başarıları ödüle layık görüldü. Kusursuz müşteri hizmetleri ve yüksek kalitede üretilen profesyonel ürünlerimiz sayesinde 2011 yılında ‘Tüketici Kalite Ödülü’ ve 2018 yılında Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından ‘Altın Marka Ödülü’nü aldık. Bu ödüllerin yanı sıra ürün bazında ‘Yılın Lüks Cilt Bakım Maskesi’ ve Son Nokta Teslimatı projemiz ile Atlas Lojistik ‘Jüri Özel Ödülü’nü aldık.

Sosyal medya markalaşmak için önemli araçlardan biri haline geldi. Nasıl kullanıyorsunuz bu mecraları?

Biz dijitalleşmeyi pazarlamanın odağına almış bir markayız. Tüm sosyal medya mecralarını (influencer marketing, google, adwords, facebook, instagram, youtube ) kurulduğumuz günden bu yana etkin olarak kullanıyoruz. Türkiye’de influencer marketing’i en erken keşfeden ve aktif bir şekilde kullanan ender markalardan biriyiz.

İnfluencer marketing’in gücüne inanıyor ve tüketiciyi dijital dünyanın starları ile buluşturmaya, sosyal medya fenomenleri ile güzel iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz. Sosyal medya yıldızları ile markanızı doğru kurguda buluşturduğunuz zaman hem mevcut takipçilerinize dokunabiliyor hem de yeni kitlelere erişebiliyorsunuz.

“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

HIZLI TESLİMAT

Kendi lojistik dağıtım ağımıza ve teknolojik alandaki çalışmalarımıza yatırımlarımız devam edecek. Hızlı teslimat, satış sonrası destek süreçleri, müşteri memnuniyeti en ciddi konsantre olduğumuz alanlarımız.

Dijital altyapımızın gücüyle ve e-ticaret kanalıyla satış yapan bir marka olmamız sebebiyle pandemi dönemi bizi olumlu etkiledi. Satışlarımız normal döneme göre daha da arttı.

LOJİSTİK AĞIMIZI KURDU

Pandemi sürecinin en büyük problemleri arasında yer alan teslimat sorununu da kendi lojistik ağımızı kurarak çözdük. Müşterilerimizin taleplerine yatırım yaparak memnuniyeti arttırdık. Bugün, Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat kanalıyla ulaşmaktayız.

Dijital pazarlama çalışmaları, müşteri memnuniyeti yatırımı ve teknolojik gelişmeleri takip ederek e-ticaret kadromuzu genişletiyor daimi büyüme sağlıyoruz. Sinoz Kozmetik olarak AR-GE’ye, lojistik ağımızı genişletmeye ve insan kaynakları yatırımlarımıza devam edeceğiz.