Bölgesel bir oyuncu olmayı hedefliyoruz
Yemek kartı denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Multinet Up, son beş yıldır ciddi bir dönüşüm sürecinde. Kendini yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi olarak konumlandıran şirket, yatırımlarını bu doğrultuda kurguluyor.
Yemek kartı, akaryakıt gibi çalışan ihtiyaçlarına bağlı giderlere yönelik teknolojik çözümler üreten Multinet Up, diğer taraftan şirketlere yönelik tedarik çözümleri ve ödeme sistemleri alanında da projeler geliştiriyor.
Son dönemde geliştirdiği teknolojileri yurtdışına ihraç etmeye de başladı. Bugüne dek Çekya, Romanya, Fransa, Fas ve Slovakya’ya yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat yaptı.
Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, “2020 sonuna kadar ihracatımızda yüzde 15 artış bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde bölgesel bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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