Pandemi pek çok sektörü etkiledi. Akaryakıt sektörü de onlardan biri. Kapanmalar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle istasyon satışlarında düşüşler yaşandı.

Geçen yıl yüzde 80’leri bulunan satış kayıplarının bu yıl da yüzde 50’lerde olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın 1 Temmuz itibarıyla tam açılmanın başlaması, kısıtlamanın olmadığı bayram tatili ve yaz tatilinin sektöre hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Geçen yıl büyümenin yaşanmadığı sektörde tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 3 oranında büyümeyi başardıklarını söyleyen Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, pandemi etkisiyle 2020 yılında 60-70 civarında yeni istasyon açarak istasyon sayılarını bin 750’ye çıkardıklarını belirtiyor.

Bu yıl da 50 istasyon açmayı planladıklarını ifade eden Ağca ile şirketin gelecek planlarını konuştuk.

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