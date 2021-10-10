Arnica, teknoloji yatırımlarına ara vermiyor ve cirosunun yüzde 15’ini AR-GE’ye ayırıyor. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Yatırımlarımız AR-GE, teknoloji ve inşaat alanlarında ağırlık kazanacak” diyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Şarjlı süpürgelerin yatırım planları arasında olduğunu aktaran Biçer; hijyen sağlayıcı etkisi olan cihazlar üzerine çalıştıkları bilgisini de veriyor.

Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe bilinen şirketlerden olan Senur A.Ş.’nin 60 yıllık deneyiminin bir sonucu olan Arnica, bugün beş kıtada 40’a yakın ülkeye ihracat yapan global bir şirket konumunda.

Yatırımlarıma ara vermeden devam eden Arnica’da ürünlerin yüksek teknolojik özelliklere sahip olması en temel nokta. Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe ayakta kalmak için yatırım yapmanın zorunlu olduğunu söyleyen Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer; bu bilinçle belli başlı kalemler için cironun önemli bir kısmını yatırıma ayırdıklarını söylüyor.

Burada ilk sırada ise AR-GE geliyor. “AR-GE’ye ve tasarıma verdiğimiz önemle birleşen teknolojik yatırımlarımız, günün sonunda tüketiciye sunduğumuz ürünlerde fark yaratıyor” diyen Senur Akın Biçer; teknolojik gelişmelerin üretim süreçlerini kolaylaştırırken müşteri için kullanım kolaylığı yaratmasına önem verdiklerinin de altını çiziyor.

Arnica’nın önem verdiği bir diğer konu ise sürdürülebilirlik. Bu kapsamda Arnica, kullandığı hammaddenin bir kısmını geri dönüştürülmüş malzemelerden sağlıyor.

Senur Akın Biçer, önümüzdeki dönemde hem çevreyi hem tüketiciyi hem de ekonomik gelişmeleri birlikte gözeten sürdürülebilir bir teknolojik yaklaşımın daha ağır basacağını öngörüyor.

Arnica’nin yeni dönem yatırım planlarını konuştuğumuz Senur Akın Biçer’den şirketin teknolojiye bakış açısını da öğrendik.

Arnica’nın marka yolculuğundan kısaca bahseder misiniz?

Arnica, ülkemizde ve global düzeyde küçük elektrikli ev aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden biri. 2001’de kurulan Arnica’nın arkasındaki destek ise babam Hasan Akın tarafından kurulan ve ülkemizde küçük elektrikli ev aletleri sektöründe ‘ilklerin mimarı’ olarak bilinen Senur A.Ş.’nin 60 yıllık deneyimi.

Senur A.Ş ile Türkiye’nin ilk katı meyve sıkacağını, ilk mutfak robotunu ve daha birçok yeni ürünü piyasaya sunduk. Yurtdışına yönelik satışlarımızın arttığı bir dönemde, yeni bir marka ihtiyacı doğunca da Arnica kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen ve gelişen Arnica, bugün beş kıtada 40’a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Ayrıca dünyanın önde gelen şirketleri için yaptığımız üretimlerle global düzeyde etkin bir rol oynuyoruz.

Teknolojik ürün ve hizmetlerinizle müşterilerinize nasıl avantajlar sağlıyorsunuz?

Ürünlerimizin yüksek teknolojik özelliklere sahip olması kullanım kolaylığı sağlıyor, müşteri memnuniyetini artırıyor. Ayrıca AR-GE’ye ve tasarıma verdiğimiz önemle birleşen teknolojik yatırımlarımız, günün sonunda tüketiciye sunduğumuz ürünlerde fark yaratıyor.

Örneğin; yüksek emiş gücüne sahip olmakla birlikte daha az elektrik harcayan süpürgeler, tasarımda yapılan bir yenilikle bulaşık makinesinde daha az yer kaplayan blender parçaları gibi çözümlerimiz çevreci bakış açımızı da ortaya koyuyor.

Bu da özellikle şu aralar çok gündemimizde olan iklim krizi ve Yeşil Ekonomi Mutabakatı gibi konularda Arnica’nın çözüm için plandan eyleme geçtiğini gösteriyor. Teknolojik gelişmelerin üretim süreçlerini kolaylaştırırken müşteri için kullanım kolaylığı ve dünyamızın geleceği için de umut olmasına önem veriyoruz.

Pandemide okulların uzaktan eğitime geçmesi, işlerin evlere taşınması size nasıl yansıdı?

Pandemide evde kalma sürelerinin uzaması, evlerimizin hem iş ortamı hem de eğitim kurumu kimliğine bürünmesi küçük elektrikli ev aletleri sektöründe olumlu yönde bir dalgalanma yarattı.

Dışarıda yemek yiyemediğimiz için mutfağa daha çok girince mutfaktaki küçük ve hızlı yardımcılarımız olan blender, mutfak robotu gibi ürünleri daha çok kullanır olduk.

Çocukların sabah kahvaltıları nedeniyle tost makineleri daha fazla mesai yaptı. Hijyen konusu çok öne çıktığı için bakteri ve mikropları hapseden filtreleriyle öne çıkan elektrikli süpürgelerin satışı da arttı.

Teknoloji hızla değişiyor. Önümüzdeki dönem için beklentileriniz neler?

Teknoloji hızla değişirken ortaya konan ürünlerin ‘kullan-at’ üretim biçimine göre değil; ‘tamir et-yeniden kullan’ mantığına göre üretilmesi öne çıkan bir yaklaşım. Ülkemizde de bu konuda ilerlemeler kaydediliyor. Çünkü

hammadde kaynağımız sınırlı.

Bu da hammaddenin geri dönüşümden elde edilmesinin önemini artırıyor. Arnica’da bunun için adımlar attık. Kullandığımız hammaddenin bir kısmını geri dönüştürülmüş malzemelerden sağlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde hem çevreyi hem tüketiciyi hem de ekonomik gelişmeleri birlikte gözeten sürdürülebilir bir teknolojik yaklaşımın daha da ağır basacağını ümit ediyorum.

Bunun yanı sıra loT (nesnelerin interneti) gibi kavramlar sayesinde küçük elektrikli ev aletleri sektöründeki ürünler de hayatımızı daha kolaylaştıracak şekilde olacak.

Teknolojik gelişmeler deyince insanı unutmadan, insandan bağımsız bir alan düşünmememiz gerekiyor. Ama sadece insanı merkeze koyduğumuzda da denge şaşıyor. Bu nedenle, insan-dünya-ekonomi bağlamında yaklaştığımız bir çerçeve bizi daha ileriye taşıyacak.

Teknolojiye ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Hangi alanlar ilginizi çekiyor?

Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe ayakta kalmak istiyorsanız yatırım yapmak zorundasınız. Bu bilinçle belli başlı kalemler için ciromuzun önemli bir kısmını yatırıma ayırıyoruz. İlk sırada ise AR-GE yer alıyor. AR-GE bölümümüz; hem müşterilerin ihtiyaçlarına göre hayatlarını kolaylaştıracak ürünlerin önceden tespiti, üretim süreçlerinin planlanması hem de var olan ürünlerde yapılacak iyileştirmeler konusunda çalışıyor.

Ciromuzun yüzde 15’i, AR-GE faaliyetlerimize gidiyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda teknoloji kullanımı ve makinelerin iyileştirilmesi de yatırımlarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bundan sonraki yatırımlarımız da inşaat, AR-GE ve teknoloji alanlarında ağırlık kazanacak.

Önümüzdeki süreçte farklı yatırım planlarınız neler?

Senur A.Ş’nin ‘ilklerin mimarı’ olma özelliğini Arnica ile sürdürmeyi istiyoruz. Bu nedenle de yatırım alanlarımıza halen ürün gamımızda yer alan elektrikli süpürgelerin teknolojik versiyonlarını ekleyeceğiz. Şarjlı süpürge ile şarjlı el süpürgesi önümüzdeki dönemin yatırım planları arasında. Ayrıca hijyen sağlayıcı etkisi bulunan cihazlar üzerine de çalışıyoruz.

2022 yılı ajandanızda neler var?

Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe güçlü konumumuzu daha da iyi bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için gerek ürün satış ve pazarlama anlamında yani cirosal düzeyde gerekse müşteri deneyiminde daha ileri noktalarda olmayı hedefliyoruz. Hiçbir kriz döneminde reklam bütçesini kısmadık.

Bundan sonra da aynı şeklide devam edeceğiz. Arnicam benim’ sloganının geleneksel ve dijital medyada daha sık karşınıza çıkacağını söyleyebilirim. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz de sürecek. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetimizi gösteren projelere sponsor olmaya devam edeceğiz.

“SADECE SATIŞ’ ÜZERİNE ŞEKİLLENEN STRATEJİLER DEĞER GÖRMEYECEK”

“Bir zamanlar çocuk olan Z kuşağı şimdi çalışan, üreten, tüketen konumda. Yeni gelen kuşağın çok büyük değişikliklere imza atacaklarına inanıyorum. Bu dünyanın daha iyi bir yer olması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyorlar.

Üstelik sorunların çözümü için kurtarıcı da beklemiyorlar. Bu da sadece bizim sektörümüzü değil, tüm ekonomiyi ilgilendiren bir durum. Sektörümüzde de sadece ‘satış’ üzerine şekillendirilen stratejilerin önümüzdeki dönem değer görmeyeceği kanaatindeyim.

Hepimiz anlam arıyoruz. Genç kuşaklar, bizim zannettiğimizden çok daha fazlasını düşünüyor, görüyor, değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemde yaşayacağımız değişimin temelini de bu arayış oluşturabilir.”

“TEKNOLOJİ, ÇÖZÜMLERE PROAKTİF YAKLAŞMAMIZI SAĞLIYOR”

YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUZ

Depolama süreçlerinden üretim bantlarına, yeni ürün geliştirilirken dikkat edilen unsurlardan kaynakların tasarruflu kullanımına kadar geniş bir yelpazede teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Daha dijitalleşmenin hiç konuşulmadığı dönemlerde, kendi içimizdeki bir ekiple hazırladığımız yazılım sayesinde tüm üretim ve pazarlama süreçlerimizi bu şekilde planlar hale gelmiştik. Aradan geçen sürede teknolojik yenilikleri takip etmek konumumuzu güçlendiriyor.

SÜRECİN ANLIK FOTOĞRAFI

Makinelerimizin teknolojik özellikleriyle fabrikalarımızdaki sürecin anlık fotoğrafını çekmemiz mümkün oluyor. Şu an üretim yapan bir makinenin hangi parçasının daha ne kadar süre kullanılabileceğini, bu parçayı ne zaman değiştirmek gerektiğini, olası hasar ve bozuklukların neler olabileceğini görüyoruz.

Bu da bize çözümlere proaktif yaklaşma fırsatı sunuyor. Öte yandan küçük elektrikli ev aletleri grubuna giren hemen her ürünü tüketiciye sunuyoruz. Bu ürünlerin de teknolojik özelliklerinin müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamasına özen gösteriyoruz.

İŞ KAYBI KORKUSU

Bu noktada; teknolojik gelişme ya da dijitalleşme gibi kavramların çalışanlar üzerinde iş kaybı korkusuna yol açabildiğini de gözlemliyoruz.

Biz Arnica’da teknoloji kullanımını, Arnica Ailesi’nin temelini oluşturan çalışanlarımızda korku yaratacak bir şekilde değil; onların da işini kolaylaştıracak ve bizim üretim kapasitemizi bu sayede artıracak bir noktada konumluyoruz.