Dijital köprü’yü yeni hizmet ve çözümlerle büyütüyoruz - Ekonomist

Dijital köprü’yü yeni hizmet ve çözümlerle büyütüyoruz
Teknolojideki uzmanlığıyla şirketleri dijitale ve geleceğe taşıyan QNB Finansbank, Dijital Köprü Projesi’nin kapsamını genişletiyor QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, “Şu an QNB eFinans’ın e-Dönüşüm alanında sunduğu ürünleri kapsayan Dijital Köprü, şubat sonunda birçok ek hizmeti de ücretsiz sunmaya başlayacak” diyor. Tan, bu hizmetleri ön muhasebe, mutabakat işlemleri, e-Ticaret pazaryeri yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve saha ekip yönetimi olarak sıralıyor
CEREN ORAL BALABAN
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QNB Finansbank, şirketleri dijital geleceğe hazırlamak hedefiyle 23 Eylül 2019’da Dijital Köprü Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyle 28 bin başvuruyu aşarak e-Dönüşüm alanında da öncü ve lider bir banka olduğunu kanıtlayan QNB Finansbank, şubat sonunda Dijital Köprü’nün içeriğini yeni hizmetlerle genişletiyor.
Banka bu tarihte NeoVade isimli, tahsilat ve ödeme işlemlerinde sistemsel takip sağlanacak yeni ürününü de aktif hale getirecek. QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, böylece aslında Dijital Köprü’nün bir platform haline gelerek büyüdüğünü söylüyor ve şirketlerin dijital dönüşümünü sağlamayı görev edindiklerini belirtiyor.
Dijitalleşmenin birçok aşamasını kapsayan hizmet ve çözümlere sahip olduklarını söyleyen Tan, “Dijital Köprü’nün kapsamını genişletmeye sürekli olarak devam edeceğiz. 2022 yılı itibarıyla en az 100 bin müşteriye dokunmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
Ömür Tan ile Dijital Köprü Projesi’nde gelinen son noktayı, elde edilen başarıyı ve yenilikleri konuştuk. Tan’dan QNB Finansbank’ın teknoloji ve inovasyon vizyonunda öne çıkan noktaları öğrendik. Ömür Tan ile kurumsal ve ticari bankacılık alanındaki 2020 stratejilerini de masaya yatırdık.
QNB Finansbank QNB eFinans’ı hangi hedeflerle kurdu?
2013, e-Dönüşüm alanındaki mevzuatın değiştiği ve bu konunun ön plana çıkmaya başladığı bir yıldı. Bu alanda büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu gördük ve harekete geçerek QNB eFinans’ı özel entegratörlük hizmeti veren bir iştirak olarak kurduk. Hedefimiz yüksek cirolar elde ederek büyümek değil,
QNB eFinans ile e-Dönüşüm dünyasının bir parçası olmak ve bu alanda farklı birçok ürünle müşterilerimizin tüm iş akışlarında yanlarında yer almaktı. 2013’te Türkiye’de 10 binlerde olane-Fatura’da mükellef sayısı 2019 sonu itibarıyla 221 binlere ulaştı ve birçok ‘-e’ ürün hayata geçti. Biz de QNB eFinans ile yola çıkarken koyduğumuz hedeflere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.
QNB eFinans zaman içinde nasıl bir gelişim gösterdi?
QNB eFinans, 2013’te QNB Finansbank ve CyberSoft ortaklığında hayata geçirilmişti. CyberSoft, teknoloji ve altyapı konusunda QNB eFinans’a destek veriyordu. Bu ortaklık 2018’e kadar devam etti. Ardından biz QNB eFinans’ı büyütmek amacıyla şirketin tamamını satın aldık.
Böylece geleceğe yatırım yaptık ve dijitalleşme vizyonumuzu QNB eFinans’ta içselleştirme şansı yakaladık. Sektörde ilk Tax-Free hizmeti ve Avrupa’daki iş ortaklıklarıyla Türkiye’de dış ticaret alanında entegrasyon sağlayan ilk e-Fatura hizmet sağlayıcısı olan QNB eFinans, EESPA’nın da ilk Türk üyesi. 2019’da Silikon Vadisi’nde yayımlanan CIO Applications tarafından Avrupa’daki en iyi 10 e-Fatura çözüm sağlayıcı arasında seçildik. Bugün uluslararası alanda birçok markayla işbirliği yaptığımız bir konuma geldik.
QNB eFinans’ı rakiplerinden ayıran farklar neler?
Başta e-Fatura olmak üzere, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM), İhracat Faturası ve Tax-Free sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz. İnovatif çözümler ve sektöre kazandırdığımız ilklerin yanı sıra, QNB eFinans’ı rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerinden biri, hizmet kalitesi.
QNB eFinans, e-Dönüşüm sektöründe yüzde 100 banka iştiraki olan tek fintech. Esnek yapısıyla inovatif çözümler sunarken hizmet kalitesinden ve veri güvenliğinden ödün vermiyor. Özellikle de bilgi güvenliği ve kesintisiz hizmet için çok önemli olan bulut altyapı sistemlerine büyük ölçüde kaynak ayırdık.
“NEOVADE İLE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAĞI SAĞLAYACAĞIZ”
TİCARİ İLETİŞİM PLATFORMU
Şubat ayında kapsamını genişleterek yeni hizmetler eklediğimiz Dijital Köprü Platformu ile NeoVade isimli yeni ürünümüz de aktif hale gelecek. NeoVade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen bir ticari iletişim platformu.
Müşterilerimiz NeoVade üzerinden; e-Faturaları için teklif üretebilecek, karşı taraf ile bu teklifleri paylaşabilecek ve oluşturulmuş olan tekliflerin kabul/onay takibini yapabilecekler. Böylelikle kendi müşterileri ve tedarikçileri ile tahsilat ve ödeme konularında hızlıca iletişim kurabilecekler.
ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU
Dijital ortamda vade/fiyat değişikliği mutabakatı sunan NeoVade ile alıcı ve satıcı şirketler arasında alternatif finansman kaynağı sağlıyoruz. Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu elde edilecek. Tahsilat ve ödeme işlemlerinde sistemsel takip sağlanacak.
Oldukça kullanıcı dostu bir ara yüzü olan NeoVade’den ilk aşamada QNB eFinans aracılığıyla e-Fatura kullanan müşterilerimiz faydalanacak. Bu nedenle şirketlere NeoVade’nin avantajlarından faydalanmaya başlamak için ücretsiz e-Dönüşüm Paketi’mize bir an önce başvurmaları çağrısını yapıyorum.
ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
Teknoloji konusunda hep alternatif ve yenilikçi ürün ve çözümler üretiyoruz. Örneğin, QNB eFinans’ı ilk kurduğumuz zaman ‘e-Kredi’ adında bir ürünümüzün lansmanını yapmıştık. e-Kredi bugüne kadar toplamda 4 milyar TL’ye yakın hacim yaratan bir ürün oldu.
e-Faturaların krediye dönüştürülmesi banka açısından da çok doğru bir kredi yapısını ortaya çıkarıyor. Çünkü neyi finanse ettiğimizi çok daha net görüyor, bu sayede ticaretin finansmanını yapıyoruz.
Dijital Köprü hangi hedeflerle hayata geçti?
Kurumsal ve çok büyük şirketler, dijitalleşmeyi kendi ekipleriyle ve profesyonel yönetim anlayışıyla çözüyor. Ancak KOBİ’lerin ve daha mikro ölçekli şirketlerin bu konuda sıkıntı yaşadıklarını, dijitalleşmenin zamanı ve maliyeti noktasında desteğe ihtiyaçları olduğunu gözlemledik. Bu noktada Dijital Köprü Projesi üzerinde çalışmalarımız başladı.
Projeyle şirketlere neler sunuyorsunuz?
Dijital Köprü ile şirketleri dijital dünyaya ve geleceğe hazırlıyoruz. Dijitalleşmenin tüm aşamalarını kapsayan hizmet ve çözümlere sahibiz. Bir KOBİ’nin dijital dönüşüm için ortalama maliyetinin 20 bin TL civarında olduğunu hesapladık.
Dijital Köprü ile şirketlerin dijital dönüşüm için üstlenecekleri bu maliyetin tamamını 2022’ye kadar ücretsiz olarak üstleniyoruz. Dijital Köprü, banka olarak son yıllarda yaptığımız en büyük yatırım diyebilirim. Dijital Köprü’ye dâhil olmak için önkoşul bulunmuyor. Sadece başvuracak şirketlerin QNB Finansbank’ta bir hesabının olması yeterli.
Dijital Köprü’de başvurular hangi noktada?
2020’ye de oldukça iyi ve hızlı başladık. 28 bin başvuruyu geçtik, 30 bine yaklaştık. Projeye başta KOBİ’leri hedefe koyarak başlamıştık ancak talep çok fazla olunca yıllık satış geliri 300 milyon TL’ye kadar olan kurumsal ve ticari şirketlere de Dijital Köprü ürünlerini ücretsiz olarak vermeye başladık.
2022’ye kadar kaç şirketle Dijital Köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyorsunuz?
Oldukça uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Her geçen gün geliştirdiğimiz Dijital Köprü’yü kapsamını genişleterek önümüzdeki yıllarda sürdüreceğiz. 2022 itibarıyla en az 100 bin müşteriye dokunmayı hedefliyoruz.
Şirketler neden bu projeye dâhil olmalı?
Şirketlerin dijital dönüşümünü sağlamayı görev edindik. Dijital Köprü ile teknolojinin ve dijital dönüşümün gerekliliklerini biz yönetiyor ve şirketlerin iş süreçlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Özetle söylemek istediğimiz şu, ‘Siz işinizi yapın geri kalanını Dijital Köprü’ye bırakın!’. Projenin şirketlere sağladığı en temel avantajları ise maliyet, rekabette öne çıkma, hız ve verimlilik diyerek özetleyebiliriz.
e-Dönüşüm’de temmuz ayında yeni bir tebliğ daha geliyor. Bu geçiş için şirketlere önerileriniz neler?
1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren yeni tebliğ dolayısıyla özellikle 2019’un aralık ayının son haftasında yoğun bir taleple karşılaşmıştık. Bu süreci daha iyi yönetmek adına zamanında harekete geçmek çok önemli.
Bu, şirketlere de daha geniş bir alışma dönemi olanağı sunar ve fayda da daha fazla olur. Nitekim onların hayatın kolaylaştıran bir dönüşüm bu. O nedenle şirketlere bu geçişle ilgili hazırlıklarını son dakikaya bırakmamalarını ve başvurularını daha erken yapmalarını öneriyorum.
“TEKNOLOJİDE VE İNOVASYONDA ÖNCÜ BİR BANKAYIZ”
“QNB Finansbank olarak vizyonumuz, tüm ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında yer alabileceğimiz bir dünya yaratmak ve bu dünyanın etrafını dijital dönüşümün gerektirdiği ürün ve hizmetlerle örmek.
Bankacılığın bugün geldiği noktada alternatif fikirlerle ve yenilikçi ürünlerle fark yaratmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu vizyonla çalışmalarımıza devam ediyor, teknolojiye yatırımlarımızı artırıyoruz.
Teknolojide ve inovasyonda öncü bir bankayız. Sektörümüzde Enpara.com gibi birçok ilkimiz mevcut. Ayrıca QNB eFinans’ın tamamının QNB Finansbank bünyesine geçmesi, bankamızın dijitalleşme vizyonunu da destekledi ve bu sayede müşteri sayımızda da önemli artışlar yakaladık.”
QNB Finansbank kurumsal ve ticari bankacılıkta neleri farklı yapıyor?
Son üç yıl içinde kurumsal ve ticari bankacılıkta yıllık ortalama piyasanın iki katından fazla büyüdük. Büyürken de içimizde çok kaliteli bir portföy oluşturduk. Olaya hiçbir zaman sadece kredi vermek olarak bakmadık ve kurumsal ve ticari müşterilerimize ciddi büyüme desteği verdik. Onların sermaye ve yatırım ihtiyaçlarını karşıladık.
Bunların dışında yarattığımız en büyük fark ise nakit akışlarına destek vererek bu akışı doğru sağlamaları için alternatif çözümleri üretmek ve müşterilerimize terzi işi diyebileceğimiz özel ve uygun çözümler sunmak diyebilirim. Bu da hem QNB eFinans’ın hem de bizim nakit yönetimi ve dış ticaret ekibimizin katkısıyla gerçekleşti. Sistemlerine uygun entegre ettiğimiz ürün ve çözümlerimizle Türkiye’de önde gelen birçok kurumsal ve ticari büyüklükteki şirketin ana bankasıyız.
2020’de kurumsal ve ticari bankacılıkta hedefleriniz ne olacak?
QNB Finansbank’ın her alanda genel stratejisi, pazarda rekabet ettiği tüm bankaların ötesinde büyüyerek pazar payı kazanmak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020’de de kurumsal ve ticari bankacılığın göreceli olarak daha fazla pazar payı kazanması hedefimiz var.
2020’de yine pazardan daha fazla büyümeyi hedefliyoruz. Ocak ve şubat ayı rakamlarımız da bu hedefin ulaşılabilirliğini teyit ediyor. Geçtiğimiz yıllarda QNB Finansbank’ın rakiplerinden en büyük farkı hızlı ve kaliteli aktifle büyümesi oldu. Bu yıl da aynı stratejiyle yolumuza devam edeceğiz.
DİJİTAL KÖPRÜ PLATFORMU NELERİ KAPSIYOR?
QNB Finansbank’ın QNB eFinans’ın e-Dönüşüm alanındaki ürünleriyle başlattığı Dijital Köprü Projesi’nin kapsamı şubat ayı sonunda genişliyor. Banka, müşterilerinin ihtiyaç duyduğunu gözlemlediği birçok ek hizmetle onlara ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açıyor.
Böylece Dijital Köprü’nün bir platform halini alacağını söyleyen Ömür Tan, sunacakları bu geniş kapsamlı hizmetlerin de ücretsiz olacağını söylüyor. Tan, Dijital Köprü’ye eklenen hizmetler hakkında şu bilgileri veriyor:
ÖN MUHASEBE PROGRAMI:
KolayBi’nin sunduğu yenilikçi ön muhasebe programıyla cari hesap takibi, nakit akış yönetimi, proje gelir gider takibi gibi işlemler tek bir uygulamada kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Uygulamadaki raporlamaları internete erişim olan her yerden gözlemlemek mümkün. Bu program Dijital Köprü ile 2022’ye kadar ücretsiz kullanılabilecek.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Yeni nesil personel yönetimi programı Kolay İK ile özlük, performans, bordro, vardiya gibi birçok işlem tek bir uygulamada toplanmış durumda. Tüm çalışanlar Kolay İK’ya her zaman, her yerden erişebilir ve tüm talepler ve süreçler internet üzerinde yönetilir. Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022’ye kadar 60 çalışan için ücretsiz kullanılabilecek.
SAHA EKİP YÖNETİMİ
Sahada ekibi olan şirketler için özel olarak tasarlanmış Ekmob uygulamasıyla çalışanların konumları gerçek zamanlı görüntülenebildiği gibi ziyaret planları oluşturmaya ve gerçekleşmeleri raporlamaya olanak sağlanıyor. Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022’ye kadar 10 çalışan için ücretsiz kullanılabilecek.
E-TİCARET PAZARYERİ YÖNETİMİ
Bu çözüm, e-Ticaret sitelerinde satış yapan şirketlerin tüm işlemlerini tek ekrandan gerçekleştirmelerini sağlayan Stockmount aracılığıyla veriliyor. e-Ticaret sitelerinde ve mobil uygulamalarda ürün satışı gerçekleştiren satıcılar, günlük rutin işlemlerinin tamamını bu program aracılığıyla gerçekleştirebilir.
Otomatik ürün güncelleme, siparişlere özel fatura ve kargo etiketleri yazdırma ve genel, kategori bazlı veya ürün bazında fiyatlandırma gibi birçok özelliğiyle kullanım avantajı sunuyor. Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022’ye kadar e-Ticaret sitelerindeki üç mağaza için ücretsiz kullanılabilecek.
MUTABAKAT İŞLEMLERİ
Şirketlerin tüm mutabakat süreçlerini web üzerine taşıyan bir platform olan KolayMutabakat, mutabakatın sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlayarak şirketlerin iç kontrol süreçlerini güçlendiriyor, vergi risklerinden korunmalarına yardımcı oluyor.
İş gücünden, kâğıt, faks ve telefon masraflarından yüzde 90’a varan oranda tasarruf sağlayan KolayMutabakat; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Rusça kullanılabilir. Bu uygulama Dijital Köprü ile 2022’ye kadar 1500 mutabakat işlemi için ücretsiz kullanılabilecek.
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