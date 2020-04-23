Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya genelinde milyarlarca insan evlere kapandı. Türkiye’de de durum farklı değil.

Sosyal mesafe kuralı gereği her geçen gün daha fazla insan temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmak yerine online kanalları kullanıyor.

Bu durum tüketici eğilimlerinde de ciddi değişiklikler yaratmış durumda. Nielsen, dünyanın 100’den fazla ülkesinde tüketici eğilimlerini ölçüyor.

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye’de son yıllarda zaten ciddi büyüme kaydeden e-ticaret pazarının salgınla birlikte adeta patlama yaptığını söylüyor.

Erdoğan ile salgın döneminde değişen tüketici eğilimlerini, Türkiye’de son dönemde en çok talep gören ürünleri ve market cirolarındaki değişimi konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında