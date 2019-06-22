Gelirlerin yüzde 60’ı yurtdışından gelecek
LC Waikiki, bu yılı 20 milyar TL ciroyla kapatacak. 2023 yılında ise 10 milyar dolar ciro hedefinin 6 milyar dolarını yurtdışından elde etmeyi planlıyor.
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Hedefe ulaşmak için her yıl yüzde 30 büyümek gerekiyor” diyor.
Bu yıl 20 milyar TL ciroya ulaşacaklarını aktaran Vahap Küçük ile şirketin büyüme vizyonunu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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