Global bir teknoloji şirketi olacağız
Öncü teknoloji girişimcilerinden Mynet’in kurucusu Emre Kurttepeli, geçen yıl şirketin yatırımcısı Tiger Global’deki hisselerini geri aldı.
Kurttepeli, global teknoloji şirketi olacaklarını ve cirolarının yüzde 80’inin yurtdışından gelmesini beklediklerini belirtiyor.
Emre Kurttepeli Ekonomist’e özel, şirketin büyüme stratejisi, melek yatırımları ve Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine dair özel açıklamalarda bulundu.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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