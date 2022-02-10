Mobilyada ölçek sorununu aşmak isteyen yedi üretici, rekabeti bırakıp bir araya geldi ve bir şirket kurdu. Adı “f-tr Furniture Partners” olan şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Muzaffer Çilek, “Bu hamleyle ihracatımızı üç yılda iki katına çıkarmayı planlıyoruz” diyor.

Mobilyada ölçek sorununu aşmak isteyen üreticiler bir araya geldi ve ihracat odaklı yeni bir şirket kurdu. Büyük alıcılarla aynı masaya oturmak üzere bir araya gelip f-tr Furniture Partners şirketini kuran Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus markaları, bu şirket etrafında bir araya gelerek ölçek sorununu aşmayı hedefliyor.

Toplamda 100 milyon dolarlık ihracat yapan bu yedi şirketin, yeni oluşumun katkısıyla büyük alıcılarla aynı masada oturabileceğini belirten f-tr Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, önümüzdeki üç yılda iki kat ihracat artışı hedeflediklerini söylüyor.

Mobilya sektöründeki ölçek sorununu bir araya gelerek aşmak istediklerini anlatan Çilek, şirketin gelecek süreçte ihracattaki hedef ülkelerde depolar kurabileceğini aktarıyor.

Muzaffer Çilek ile 10 milyon TL sermaye ile kurulan şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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