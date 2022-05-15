Yılın İş İnsanları ödüllerinde bu yıl ‘Yılın Bürokratı’ kategorisinde Temel Kotil birinci seçildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, “Dünya havacılık endüstrisindeki yükselişimize hızla devam edeceğiz” diyor.

Ekonomist Dergisi’nin gelenekselleşen Yılın İş İnsanları ödüllerinde son beş yıldır Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin genel müdürlüğü görevini yürüten Temel Kotil, ‘Yılın Bürokratı’ seçildi.

2012 yılında da THY Genel Müdürü ünvanıyla bu ödülü alan Kotil, ile başarısının sırlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

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